Генерал-майора Ивана Попова осудили в Тамбове

Тамбовский гарнизонный военный суд признал экс-командующего 58-й общевойсковой армией Ивана Попова виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Ему назначили пять лет колонии общего режима со штрафом в 800 тыс. руб. Также осужденного лишили звания генерал-майора запаса и на два года запретили ему занимать должности на госслужбе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший командующий 58-й армией Иван Попов во время заседания суда.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Бывший командующий 58-й армией Иван Попов во время заседания суда.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Соучастника Попова — предпринимателя Сергея Моисеева — признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его приговорили к четырем годам колонии общего режима со штрафом в 600 тыс. руб. Также осужденному запретили два года занимать ряд должностей в коммерческих организациях.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Как установил суд, Попов и Моисеев в 2023 году обманом похитили 1,7 тыс. т изделий из металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для строительства оборонительных сооружений и переданных военным. Общая стоимость похищенного имущества составила порядка 103 млн руб.

Иван Попов также обвинялся в том, что организовал внесение подчиненными в акты приема-передачи металлопроката заведомо ложных сведений.

Попов обращался к президенту Владимиру Путину, просил вернуть его в войска, в которых прослужил много лет, чтобы продолжить участие в СВО. После этого от Минобороны поступило соответствующее ходатайство в суд. Рассматривать его сразу судья не стал, пообещав сделать это сразу после приговора.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова