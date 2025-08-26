Экс-генерал Попов не хочет уходить на СВО рядовым

Экс-командующий 58-й армией Иван Попов, осужденный за хищение, хочет уйти на СВО в качестве военачальника. Об этом Daily Storm сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-командующий 58-й армией Иван Попов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Экс-командующий 58-й армией Иван Попов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Попов высказывал свою позицию, что если ехать на СВО — то надо восстановить свои права в полном объеме,— пояснил господин Буйновский. — То есть реабилитироваться, а уж потом ехать воевать».

Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева признали виновными в хищении металлоконструкций на 133 млн руб. Генерала приговорили к пяти годам колонии и лишили воинского звания. Приговор не вступил в силу, поэтому пока он остается высшим офицером. Попов говорил, что хочет вернуться «в строй и дальше громить врага».

Подробности — в материале «Ъ» «"Надеюсь встать в строй"».