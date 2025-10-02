Экс-генерал Попов доставлен в подмосковную колонию

Бывший командующий 58-й армией Иван Попов, осужденный за мошенничество и служебный подлог, доставлен в колонию в Подмосковье. Там он будет отбывать дальнейший срок. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Сергей Буйновский.

«Иван Иванович в настоящее время в ИК-6, которая находится в Коломне. Сейчас он на карантине»,— заявил господин Буйновский. Он отметил, что сейчас бывший генерал чувствует себя хорошо и готовится к кассации.

Тамбовский гарнизонный военный суд в апреле признал Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева виновными в хищении металлоконструкций на 133 млн руб., выделенных на строительство оборонительных сооружений. Попова лишили воинского звания и приговорили к пяти годам колонии, а также оштрафовали на 800 тыс. руб.

В конце августа Иван Попов заявил, что хочет отправиться на СВО, но только в качестве военачальника. 27 сентября его перевели из следственного изолятора Тамбова в колонию общего режима в Коломне.