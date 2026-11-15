Арсен Венгер отбился от кампании

Знаменитый французский тренер Арсен Венгер отказался выдвигать свою кандидатуру на пост президента Международной федерации футбола (FIFA). Нежелание господина Венгера вступать в предвыборную гонку ставит в сложное положение противников действующего главы FIFA Джанни Инфантино. Его оппоненты, в основном сконцентрированные в Европе, планировали выставить единого кандидата, и господин Венгер представлялся наиболее подходящей фигурой. Но, учитывая его отказ, а также то, что прием заявок истекает 18 ноября, найти такого будет чрезвычайно трудно. Это еще больше повышает и без того солидные шансы господина Инфантино остаться у руля FIFA.