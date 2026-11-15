Арсен Венгер отбился от кампании
Знаменитый французский тренер не хочет быть президентом FIFA
Знаменитый французский тренер Арсен Венгер отказался выдвигать свою кандидатуру на пост президента Международной федерации футбола (FIFA). Нежелание господина Венгера вступать в предвыборную гонку ставит в сложное положение противников действующего главы FIFA Джанни Инфантино. Его оппоненты, в основном сконцентрированные в Европе, планировали выставить единого кандидата, и господин Венгер представлялся наиболее подходящей фигурой. Но, учитывая его отказ, а также то, что прием заявок истекает 18 ноября, найти такого будет чрезвычайно трудно. Это еще больше повышает и без того солидные шансы господина Инфантино остаться у руля FIFA.
Известный в прошлом тренер, легенда лондонского «Арсенала» 77-летний Арсен Венгер не намерен претендовать на должность президента FIFA. Об этом 14 ноября сообщило издание The Athletic со ссылкой на информированные источники. 15 ноября информацию подтвердили и собеседники BBC. Один из них назвал известие об отказе господина Венгера избираться «большим разочарованием».
Как сообщало издание The Telegraph, вопрос о выдвижении Венгера в какой-то момент вообще вышел на межгосударственный уровень.
Утверждалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон, во-первых, лично убеждал Арсена Венгера пойти на выборы, а во-вторых, пытался собрать коалицию европейских лидеров, которые поддержали бы Венгера. Но Арсен Венгер, который в последние годы работает руководителем отдела FIFA по глобальному развитию футбола, решил не идти против человека, который и назначил его на эту должность.
Довольно яркая реакция на отказ Венгера, который официально вообще ни разу не говорил о том, что претендует на роль первого лица в мировом футболе, в целом понятна. Француза видели как практически единственного человека (он весьма популярен, квалифицирован, ни в чем предосудительном не замешан), способного бросить реальный вызов действующему президенту FIFA Джанни Инфантино. «Он действительно мог бы сплотить футбольное сообщество»,— отмечал собеседник BBC.
Позиции Джанни Инфантино здорово пошатнулись после предпринятой летом попытки продать коммерческие права чемпионатов мира частной структуре, подконтрольной Джошуа Кушнеру, брату зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Случился скандал, на волне которого сразу три конфедерации, входящие в FIFA (Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Азиатская конфедерация футбола (AFC) и объединяющий страны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна CONCACAF), потребовали отставки Джанни Инфантино. Был даже момент, когда она казалась неизбежной.
Но швейцарец никуда не ушел, консолидировал вокруг себя топ-менеджмент FIFA, провел работу с регионами, в результате которой AFC переметнулась на его сторону. И теперь, имея голоса ранее уже его поддержавших Африканской конфедерации футбола, южноамериканской CONMEBOL, а также части государств Карибского бассейна, господин Инфантино, вполне может претендовать на 106 голосов (из 211 возможных) на намеченных на март будущего года выборах.
У противников Джанни Инфантино остается совсем немного времени, чтобы все-таки найти единого кандидата.
Некий высокопоставленный функционер UEFA, на которого ссылается The Telegraph, уверяет, что потеря Венгера восполнима. «У нас есть другой хороший вариант. Мы не отступим»,— уверяет он. Но ведь срок выдвижения кандидатов на выборах истекает уже 18 ноября. Этот самый «хороший вариант», если он есть, уже должен бы заявить о себе.
Пока же все идет к тому, что единственным конкурентом Джанни Инфантино на выборах станет почетный президент Федерации футбола Японии Кодзо Тасима. О своем выдвижении он объявил в начале ноября. В мире футбола он известен и уважаем, но к разряду тяжеловесов спортивной политики его все же не отнесешь.