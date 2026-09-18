ЦБ исключил еще две компании из реестра аудиторов ОЗО ФР

Банк России принял решение убрать «Пром-инвест-аудит» и «РБ» из реестра организаций, имеющих право оказывать аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке (ОЗО ФР). Исключение из реестра означает, что компании теряют возможность заключать новые договоры с поднадзорными регулятору.

К ОЗО ФР относятся организации, ценные бумаги которых торгуются на бирже, а также банки, страховые компании, управляющие компании и т. д., всего около 1 тыс. Им оказывают услуги 40 аудиторских организаций. В период с 2025 года по первое полугодие 2026-го ЦБ исключил из реестра три компании — «Группу Финансы», «ПрофИнвестАудит», «РИАН-Аудит».

Основанием для исключения «Пром-инвест-аудита» послужило неоднократное и грубое нарушение компанией обязательных требований. При вынесении решения Банк России учитывал, в том числе, факты непроведения обязательных аудиторских процедур в ходе проверки отчетностей «Оил Ресурса» и «Кириллицы», составленных за 2025 год. В этом году ассоциация инвесторов АВО обратилась к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой подать судебный иск к компании «Пром-Инвест-Аудит» за выдачу заведомо ложного аудиторского заключения «Оил Ресурс».

Компания «РБ» теряет право работать с ОЗО ФР в связи с «неоднократным грубым нарушением Обществом обязательных требований, в том числе в связи с нарушением Обществом требования соблюдать конфиденциальность информации, составляющей аудиторскую тайну». Эти компании находились в реестре с середины 2024 года.

Юлия Пославская