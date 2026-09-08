Детей отпишут от платформ

Президент Франции Эмманюэль Макрон направил письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором призвал ввести единую систему проверки возраста при доступе к соцсетям. По его мнению, нужно вести борьбу с цифровой зависимостью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Детям до 15 лет нужно запретить пользоваться соцсетями, а старше — установить лимиты на время использования приложений. Кроме того, по мнению Макрона, в соцсетях нужно отрегулировать алгоритмы рекомендаций так, чтобы у подростков не появлялась зависимость. Президент давно выступает за похожие ограничения во Франции. Но принятие закона затянулось, говорит корреспондент “Ъ FM” в Париже Дарья Злотникова:

«Национальные законы упираются в уже существующие нормы, которые во Франции сложно изменить. Европейское регулирование платформ далеко от единообразия. Нельзя сказать, что Макрон пытается убедить сопротивляющуюся Еврокомиссию — фон дер Ляйен уже говорила, что хочет представить свои предложения по возрастным ограничениям.

Критики спорят не с целью, а с методами: введенные меры могут быть неэффективны и недостаточно правомерны.

В августе Конституционный совет отверг законопроект, но не саму цель защиты детей, а выбранный механизм, признав его непропорциональным. Остальные положения сохранились. Юристы говорят: чтобы контролировать несовершеннолетних, придется проверять возраст миллионов взрослых пользователей, что ударит по анонимности».

В августе 2026-го Макрон подписал закон, запрещающий старшеклассникам пользоваться мобильными телефонами в школе. Мера действует с начала учебного года 2026/2027. Инициативы Франции находят отклик и в соседней Италии, отмечает местный журналист Сергей Иезуитов:

«Премьер Мелони придерживается самостоятельной политики и говорит, что отвечать за доступ должны цифровые платформы. Итальянцы считают ограничение доступа нарушением прав человека. Современные дети хорошо разбираются в интернете, поэтому смысла ограничивать доступ нет.

В Италии созданы центры, где детей отучают от цифровой зависимости».

Но, по словам собеседника “Ъ FM”, вряд ли власти пойдут на такой шаг в обозримом будущем. Среди стран ЕС законы об ограничении доступа к соцсетям для несовершеннолетних также обсуждаются в Испании, Дании и Греции. В Бельгии действует свой запрет: дети младше 13 лет не могут самостоятельно регистрироваться в соцсетях — аккаунтами должны управлять родители. Местные жители поддерживают ужесточение контроля, считает журналист из Брюсселя Аркадий Сухолуцкий:

«Бельгия зависима от Франции. Я спросил в своем Telegram-канале, поддерживают ли такой запрет, и большинство сказали "да". Среди бельгийцев в целом, мне кажется, тоже есть одобрение».

В начале июня 2026 года глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что идентификация по возрасту для пользователей онлайн-платформ — это «ближайшая повестка». Но власти пока только изучают, как внедрить такой механизм. Министр добавил, что Европа и другие развитые страны уже идут по пути жестких ограничений.

Никита Путятин