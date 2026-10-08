Зарубежные СМИ: Что грозит TikTok за эксперименты над детьми?
8 октября, четверг
08.10.2026, 14:48
Популярную соцсеть TikTok обвинили в том, что она якобы отключала функции безопасности для тысяч пользователей, включая подростков. Об этом пишет Reuters со ссылкой на материалы иска прокуратуры Нью-Йорка. Речь идет об инструменте Algo Refresh, который позволяет заблокировать нежелательный контент. Для некоторых пользователей инструмент отключили без их ведома. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
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По данным прокуратуры Нью-Йорка, в 2023 году тысячи пользователей TikTok получали неработающую версию инструмента Algo Refresh. Reuters называет эту практику плацебо-экспериментом. Люди считали, что избавились от нежелательного контента, но алгоритм продолжал работать как прежде. TikTok сравнивал их поведение с теми пользователями, кому функция была доступна, а потом анализировал влияние инструмента на рекламные доходы. В иске указано, что один из сотрудников компании предупреждал руководство о вредных последствиях эксперимента. В TikTok признали проведение тестов, но заявили, что они не угрожали безопасности пользователей.
По данным Bloomberg, соцсеть также проводила похожую серию экспериментов в 2022 году. В контрольной группе тогда оказалось 15 млн человек — примерно 10% всей американской аудитории TikTok. Для них защита от вредного контента не работала. Так компания хотела выяснить, сократится ли время использования приложения из-за более безопасных алгоритмов.
В то же время Bloomberg отмечает, один из невольных участников эксперимента покончил с собой. 16-летнему американцу платформа показала тысячи видео про одиночество, депрессию и причинение себе увечий. Внутреннее расследование TikTok показало, что аккаунт мальчика попал в так называемый информационный пузырь: алгоритм снова и снова предлагал ему похожие материалы. А защитная функция, которая должна была разорвать такой цикл, не работала. Суд не признал влияние TikTok прямой причиной суицида, но случай стал одним из аргументов в иске прокуратуры Нью-Йорка.
При этом новые обвинения появились практически сразу после завершения другого крупного разбирательства, напоминает CNN. В августе 2026-го TikTok и ее головная структура ByteDance согласились выплатить американскому Минюсту $400 млн по делу о нарушении конфиденциальности детей. Власти утверждали, что платформа позволяла подросткам регистрироваться в приложении без ведома родителей и незаконно собирала их данные.
В сентябре 2026 года TikTok согласился выплатить еще $300 млн по аналогичному иску Алабамы. Разбирательства в других штатах еще продолжаются.