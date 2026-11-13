Один на всех, не все за одного

Как сообщил поздно вечером в четверг после встречи с президентом России Владимиром Путиным представитель президента США Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер, Украина и Россия договорились расширить круг участников следующего раунда мирных переговоров, включив в него европейские страны. «Это позволит нам обсудить более широкие вопросы послевоенной европейской безопасности наряду с территориальными спорами между Украиной и Россией»,— написал он чуть позже в соцсети X. «Европейцы присоединятся к следующей встрече, которую мы считаем очень важным событием, потому что они наши партнеры и для нас важно, чтобы они приняли в ней участие»,— повторил следом и второй американский переговорщик Стив Уиткофф.