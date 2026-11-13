Один на всех, не все за одного
Евросоюз не может определиться, кому стоит представлять блок в переговорах с Россией
На фоне возобновившейся активности вокруг российско-украинского урегулирования и признания всеми участниками того, что Европа должна иметь право голоса на последующих переговорах, в ЕС вновь завели речь о том, кто должен представлять объединение в диалоге с Россией. 13 ноября в Дублине прошел неформальный саммит лидеров ЕС, одной из главных тем на котором оказалась дискуссия о том, кто же больше других уполномочен представлять Европу. Но прийти к общему знаменателю европейцам оказалось не просто.
Стремление попасть за стол переговоров России, США и Украины в Европе высказывали уже давно. Однако Штаты как главные посредники этого триалога особо не жаждали привлекать к переговорному процессу еще и европейцев. После последнего раунда трехсторонки в Абу-Даби на этой неделе американцы свою позицию изменили.
Как сообщил поздно вечером в четверг после встречи с президентом России Владимиром Путиным представитель президента США Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер, Украина и Россия договорились расширить круг участников следующего раунда мирных переговоров, включив в него европейские страны. «Это позволит нам обсудить более широкие вопросы послевоенной европейской безопасности наряду с территориальными спорами между Украиной и Россией»,— написал он чуть позже в соцсети X. «Европейцы присоединятся к следующей встрече, которую мы считаем очень важным событием, потому что они наши партнеры и для нас важно, чтобы они приняли в ней участие»,— повторил следом и второй американский переговорщик Стив Уиткофф.
При этом Кушнер прямо указал, что «Европа — это очень разнообразное сочетание множества различных личностей, точек зрения и интересов» и потому ей стоит «выделить одного человека, который бы говорил от имени всей Европы».
Ровно в том же самом европейцев убеждал и президент Украины Владимир Зеленский, который 12 ноября встретился в Дублине с лидерами стран ЕС и государств, не входящих в Евросоюз. «Я думаю, что в ноябре, не позже, мы должны решить, кто будет представлять Европу на переговорах»,— сказал он.
Но, будучи единым в желании занять место за столом переговоров об условиях окончания конфликта России и Украины, ЕС пока так и не смог прийти к единому мнению о том, кто именно должен сидеть за этим столом.
13 ноября в Дублине открылся неформальный саммит лидеров ЕС. Изначально его планировали посвятить преимущественно теме искусственного интеллекта, но ближе к старту повестку заполонили куда более острые вопросы — продолжающиеся разногласия по поводу следующего бюджета блока, вопрос о том, кто возглавит Европейский центральный банк и, наконец, кому предстоит представлять ЕС на переговорах по Украине.
По свидетельству издания Politico, в последнем вопросе европейцы разделились на три лагеря. Самый многочисленный выступил за то, чтобы на переговорах с Россией ЕС представлял глава Евросовета Антониу Кошта.
Как подчеркивают его сторонники, право представлять лидеров блока на мировой арене уже закреплено за ним в силу его институциональной роли, а должность и опыт работы Кошты в качестве бывшего премьер-министра Португалии обеспечивают ему определенную нейтральность. Немаловажно и то, что именно глава его кабинета Педро Лурти в июне уже дважды выходил на связь с официальными лицами в Кремле (по данным Politico, собеседником Лурти по телефону был помощник президента России Юрий Ушаков), чтобы наладить канал связи Брюсселя с Москвой.
О поддержке Кошты в роли переговорщика с Москвой уже заявили, в частности, премьер Италии и Эстонии, а также лидеры Люксембурга и Польши. Мандат Антониу Кошты «исходит непосредственно от Европейского совета» и делает его «подотчетным» странам—членам ЕС, пояснил преимущество этого политика премьер Эстонии Кристен Михал, первым выступивший за делегирование главе Евросовета полномочий по ведению диалога с Россией.
Второй кандидат — эстонка Кая Каллас, занимающая пост верховного представителя ЕС по внешней политике,— вызвала у лидеров ЕС куда меньше воодушевления. Даже на фоне общей антипатии к России среди европейского мейнстрима ее ястребиная позиция в отношении Москвы показалась некоторым внутри ЕС чересчур жесткой и неприемлемой для РФ.
«Я знаю, что русские не хотят меня видеть, но разве мы можем решать, кто будет представлять Россию? Нет, не можем»,— парировала на это сама Каллас утром 13 ноября, заходя на саммит.
Наконец, внутри ЕС образовалась и третья группировка — а именно Германия и Франция, не ставшие лоббировать в пользу какого-либо конкретного кандидата, но не пожелавшие уступать место за столом переговоров по украинскому урегулированию человеку, олицетворяющему Брюссель. Накануне саммита в Дублине немецкий канцлер Фридрих Мерц обозначил, что выступает против назначения одного конкретного человека, назвав участие стран «европейской тройки» в переговорах по Украине «хорошо зарекомендовавшим себя форматом». «Мы также работаем над этой задачей впятером — с представителями Германии, Великобритании, Франции, Италии и Польши. Я не вижу абсолютно никаких проблем в том, чтобы оставить все как есть»,— отрезал Мерц.
Французы, считающие, что у Парижа — как постоянного члена Совбеза ООН и единственной в Европе ядерной державы — есть дипломатические и военные рычаги влияния, которых нет ни у одной другой страны ЕС, также нашли чем возразить.
В четверг президент Эмманюэль Макрон заявил, что для начала Европе требуется согласовать свои предложения и концепцию обеспечения безопасности, а уже потом отбирать одного представителя.
Эту позицию поддержала и председатель Европарламента Роберта Метсола, выступив за то, чтобы Европа сосредоточилась на том, как обеспечить мир на Украине и укрепить безопасность Европы, а не на том, «кто за» и «кто против». 13 ноября она заявила, что ей не хотелось бы «доказывать правоту Генри Киссинджера», явно намекая на знаменитую фразу бывшего госсекретаря США: «Кому мне позвонить, если я хочу позвонить в Европу?»
«То, что мы говорим, важнее, чем то, кто именно находится в зале»,— подкрепил эту позицию и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, назвав дискуссию о том, кто должен представлять Европу на мирных переговорах, «несколько преувеличенной».