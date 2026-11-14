Главные новости за 14 ноября. Ростов-на-Дону и область
Просроченная задолженность жителей Ростовской области за жилищно-коммунальные услуги за январь–сентябрь 2026 года выросла на 73%, до 1,98 млрд руб. Годом ранее показатель составлял 1,15 млрд руб. При этом объем субсидий на оплату ЖКУ за девять месяцев сократился на 22,3%, до 407,6 млн руб. против 524,4 млн руб. за аналогичный период 2025 года.
Во втором квартале 2026 года крупные и средние организации Ростовской области уволили по сокращению штата 1,42 тыс. сотрудников против 328 человек за аналогичный период прошлого года. Число таких увольнений выросло более чем в четыре раза, хотя общее количество выбывших работников за год сократилось с 60,22 тыс. до 55,63 тыс. человек. Одновременно в регионе увеличилось число сотрудников, переведенных на неполный рабочий день по инициативе работодателя, с 341 до 2,54 тыс., а также находившихся в простое — с 2,8 тыс. до 4,78 тыс. человек. Число работников, оформивших отпуск без сохранения зарплаты, выросло с 85,1 тыс. до 87,18 тыс. человек.
Финансирование региональных и муниципальных программ поддержки малого и среднего бизнеса в Ростовской области за январь–сентябрь 2026 года сократилось на 55,2%, до 198,7 млн руб. против 443,9 млн руб. за аналогичный период прошлого года. При этом, по данным реестра ФНС, на 10 ноября в секторе МСП региона работали 368,05 тыс. человек. Почти половина из них — 176,05 тыс. — были заняты на микропредприятиях, еще 141,54 тыс. трудились в малом бизнесе и 50,45 тыс. — в среднем.
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Ростовской области к концу сентября 2026 года выросла за год на 8,2%, до 26,54 тыс. руб. против 24,51 тыс. руб. годом ранее. Индекс потребительских цен за январь–сентябрь составил 104,9% к декабрю 2025 года, что на 0,2 процентного пункта выше показателя за аналогичный период прошлого года. За это же время отопление, горячая и холодная вода, а также водоотведение подорожали на 1,7%, тогда как годом ранее тарифы по всем четырем категориям оставались на уровне декабря 2024 года.
Промышленное производство в Ростовской области за январь–сентябрь 2026 года снизилось на 2,2% год к году, тогда как в целом по России индекс составил 100,2%. Годом ранее донская промышленность, напротив, выросла на 2,4%. Снижение зафиксировано в добыче полезных ископаемых (на 4,6%), обрабатывающих производствах (на 2,3%) и энергетике (на 2,4%). Рост отмечен только в сфере водоснабжения, водоотведения и обращения с отходами — на 6,9%. При этом в сентябре промышленный выпуск оказался на 10% ниже, чем годом ранее, несмотря на увеличение на 2,7% по сравнению с августом. За девять месяцев предприятия отгрузили промышленной продукции на 1,426 трлн руб., из которых 1,157 трлн руб. пришлось на обрабатывающие производства.