Промышленное производство на Дону за девять месяцев сократилось на 2,2%

Промышленное производство в Ростовской области за январь–сентябрь 2026 года сократилось на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс промышленного производства в регионе составил 97,8%, тогда как в целом по России он достиг 100,2%. Годом ранее на Дону фиксировался рост промышленности на 2,4%. Такие сведения содержатся в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области по состоянию на 1 октября, подготовленном Региональным информационно-аналитическим центром. Документ есть в распоряжении «Ъ-Ростов».