Промышленное производство на Дону за девять месяцев сократилось на 2,2%
Промышленное производство в Ростовской области за январь–сентябрь 2026 года сократилось на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс промышленного производства в регионе составил 97,8%, тогда как в целом по России он достиг 100,2%. Годом ранее на Дону фиксировался рост промышленности на 2,4%. Такие сведения содержатся в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области по состоянию на 1 октября, подготовленном Региональным информационно-аналитическим центром. Документ есть в распоряжении «Ъ-Ростов».
Снижение затронуло большинство основных промышленных отраслей. В добыче полезных ископаемых индекс производства за девять месяцев составил 95,4% к аналогичному периоду прошлого года, то есть объем выпуска уменьшился на 4,6%. В обрабатывающих производствах показатель достиг 97,7%, в обеспечении электроэнергией, газом и паром, а также кондиционировании воздуха — 97,6%. Единственным направлением из представленных в мониторинге, где зафиксирован рост, стало водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов и ликвидация загрязнений. Здесь индекс составил 106,9%.
В сентябре промышленная динамика также оказалась неоднородной. По сравнению с августом общий индекс производства составил 102,7%, увеличившись на 2,7%. Обрабатывающие производства за месяц выросли на 4,5%, тогда как добыча полезных ископаемых сократилась на 7,1%, производство электроэнергии, газа и пара — на 3,2%. В сфере водоснабжения, водоотведения и обращения с отходами показатель снизился на 0,2%.
При этом в годовом выражении сентябрьские показатели оказались значительно слабее. Общий индекс промышленного производства составил 90% к сентябрю 2025 года. В обрабатывающих производствах он снизился до 86,8%, в добыче полезных ископаемых — до 97,6%. В энергетике показатель, напротив, достиг 103,4%, а в сфере водоснабжения и обращения с отходами — 118,6%.
Объем отгруженных товаров промышленного производства за январь–сентябрь 2026 года составил 1,426 трлн руб. Основная часть пришлась на обрабатывающие производства — 1,157 трлн руб., или 81,1% общего объема. На обеспечение электроэнергией, газом и паром пришлось 194,3 млрд руб. (13,6%), на водоснабжение, водоотведение и обращение с отходами — 46 млрд руб. (3,2%). Добывающие предприятия отгрузили продукции на 29,1 млрд руб., что соответствует 2% общего объема.
Индекс цен производителей промышленных товаров в сентябре 2026 года составил 104,3% к декабрю предыдущего года. За аналогичный период 2025 года он находился на уровне 101,9%. Таким образом, накопленный рост промышленных цен за девять месяцев оказался выше прошлогоднего на 2,4 процентного пункта.
В сентябре в регионе произвели 3,98 млрд кВт·ч электроэнергии против 3,88 млрд кВт·ч за тот же месяц 2025 года. Увеличение составило около 2,5%. При этом данные о потреблении электроэнергии за 2026 год в мониторинге не приведены. В документе указано, что предоставление информации о функционировании Единой энергетической системы России приостановлено до особого распоряжения.