Число уволенных по сокращению на предприятиях Дона выросло в 4,3 раза
Во втором квартале 2026 года в крупных и средних организациях Ростовской области в связи с сокращением численности работников уволили 1,42 тыс. человек. За аналогичный период прошлого года по этой причине работу потеряли 328 сотрудников. Таким образом, число увольнений по сокращению за год увеличилось более чем в четыре раза. Такие сведения содержатся в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области по состоянию на 1 октября, подготовленном Региональным информационно-аналитическим центром. Документ есть в распоряжении «Ъ-Ростов».
При этом общее количество выбывших работников списочного состава крупных и средних организаций за год сократилось с 60,22 тыс. до 55,63 тыс. человек. Основной причиной увольнений по-прежнему оставалось собственное желание сотрудников, однако и здесь зафиксировано снижение: во втором квартале 2026 года таким образом ушли 42,63 тыс. человек против 48,4 тыс. годом ранее.
Число работников, намеченных к высвобождению в следующем квартале, также уменьшилось. Если год назад работодатели планировали высвободить 600 человек, то в 2026 году — 400. За второй квартал организации приняли на работу 47,62 тыс. сотрудников против 48,33 тыс. за тот же период 2025 года. Из них на дополнительно введенные рабочие места пришлось 2,48 тыс. человек, годом ранее — 2,55 тыс.
Одновременно в регионе выросло число работников, занятых в режиме неполного рабочего времени. Во втором квартале 2026 года их насчитывалось 30,3 тыс. против 25 тыс. годом ранее. Особенно заметно увеличилось число сотрудников, переведенных на такой режим по инициативе работодателя: с 341 человека до 2,54 тыс. Еще 27,76 тыс. человек работали неполное время по соглашению с работодателем, тогда как годом ранее таких сотрудников было 24,67 тыс.
Также увеличилось число работников, находившихся в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника. За год показатель вырос с 2,8 тыс. до 4,78 тыс. человек. Количество сотрудников, которым по письменному заявлению предоставили отпуск без сохранения заработной платы, увеличилось с 85,1 тыс. до 87,18 тыс.