Число уволенных по сокращению на предприятиях Дона выросло в 4,3 раза

Во втором квартале 2026 года в крупных и средних организациях Ростовской области в связи с сокращением численности работников уволили 1,42 тыс. человек. За аналогичный период прошлого года по этой причине работу потеряли 328 сотрудников. Таким образом, число увольнений по сокращению за год увеличилось более чем в четыре раза. Такие сведения содержатся в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области по состоянию на 1 октября, подготовленном Региональным информационно-аналитическим центром. Документ есть в распоряжении «Ъ-Ростов».