Расходы на поддержку малого и среднего бизнеса на Дону за год сократились более чем вдвое
Расходы консолидированного бюджета Ростовской области на региональные и муниципальные программы поддержки малого и среднего предпринимательства за январь–сентябрь 2026 года составили 198,7 млн руб. Годом ранее на эти цели направили 443,9 млн руб. Таким образом, финансирование сократилось на 245,3 млн руб., или на 55,2%. Такие сведения содержатся в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области по состоянию на 1 октября, подготовленном Региональным информационно-аналитическим центром. Документ есть в распоряжении «Ъ-Ростов».
По состоянию на 10 ноября 2026 года в субъектах малого и среднего предпринимательства региона были заняты 368,05 тыс. человек. Из них 176,05 тыс. работали на микропредприятиях, 141,54 тыс. — на малых предприятиях и 50,45 тыс. — в среднем бизнесе. Таким образом, на микропредприятия приходилось 47,8% работников МСП, на малые предприятия — 38,5%, на средние — 13,7%. Данные о численности сотрудников приведены на основании Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России.