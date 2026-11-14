Расходы на поддержку малого и среднего бизнеса на Дону за год сократились более чем вдвое

По состоянию на 10 ноября 2026 года в субъектах малого и среднего предпринимательства региона были заняты 368,05 тыс. человек. Из них 176,05 тыс. работали на микропредприятиях, 141,54 тыс. — на малых предприятиях и 50,45 тыс. — в среднем бизнесе. Таким образом, на микропредприятия приходилось 47,8% работников МСП, на малые предприятия — 38,5%, на средние — 13,7%. Данные о численности сотрудников приведены на основании Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России.