Адвокату Калегиной продлили домашний арест до января 2027 года

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил домашний арест известному адвокату Жанне Калегиной до 15 января 2027 года и избрал для Елены Мирюгиной меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Органы предварительного следствия инкриминировали им подкуп свидетеля в целях дачи им ложных показаний (ч.4 ст.309 УК РФ). Оба обвиняемых старались смягчить последствия уголовного дела об изнасиловании и убийстве двух девочек в Екатеринбурге в 1994 году.