Адвокату Калегиной продлили домашний арест до января 2027 года
Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил домашний арест известному адвокату Жанне Калегиной до 15 января 2027 года и избрал для Елены Мирюгиной меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Органы предварительного следствия инкриминировали им подкуп свидетеля в целях дачи им ложных показаний (ч.4 ст.309 УК РФ). Оба обвиняемых старались смягчить последствия уголовного дела об изнасиловании и убийстве двух девочек в Екатеринбурге в 1994 году.
По версии следствия, с 16 на 17 октября 1994 года главный фигурант, Андрей Шевнин и его дядя (дело выделено в отдельное судопроизводство) в квартире на одной из улиц Екатеринбурга изнасиловали 13-летнюю школьницу. Опасаясь, что она расскажет о содеянном, насильники ее задушили. Затем попросили Василия Кузнецова привезти ее подругу, которая знала о том, что жертва уехала к Андрею Шевнину. Когда Кузнецов ее привез, девочку изнасиловали и убили. Подельники вывезли трупы школьниц в лес на берегу Чусовского озера и подожгли. Андрею Шевнину и Василию Кузнецову в 1994 году было по 18 лет. Раскрыть преступление удалось спустя 30 лет. Ранее для него гособвинитель запросил 25 лет лишения свободы. Провозглашение приговора назначено на 19 ноября.
Пока шло судебное следствие Василий Кузнецов ушел на специальную военную операцию (СВО). По данным «Ъ-Урал», он находился там как минимум с ноября 2025 года. К концу октября стало известно, что Василий Кузнецов умер в зоне СВО.
В это же время пять человек, близкие и адвокаты, пытались подкупить одного из свидетеля по упомянутому уголовному делу. В феврале текущего года Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил под домашний арест защитника Алексея Рябцева. Через несколько месяцев силовики задержали Жанну Калегину, избрав для нее аналогичную меру пресечения. В отличие от нее, Алексей Рябцев вину признал и заключил досудебное соглашение.