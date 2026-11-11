Обвиняемому в убийстве двух школьниц на Урале запросили 25 лет колонии
Государственный обвинитель попросил назначить Андрею Шевнину 25 лет лишения свободы по делу об изнасиловании и убийстве двух девочек в Екатеринбурге в 1994 году. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, свою вину подсудимый не признал.
По версии следствия, в ночь с 16 на 17 октября 1994 года Андрей Шевнин и его дядя (его дело выделено в отдельное производство) надругались над девочкой, после чего убили ее, опасаясь, что она обратится в правоохранительные органы.
Затем сообщники решили расправиться с подругой погибшей, которая видела, как та уехала с обвиняемым, и могла указать на его причастность к преступлению. Девочку также привели в квартиру, где совершили в отношении нее преступление против половой неприкосновенности, а затем убили.
После этого соучастники вывезли тела в лесной массив на северном берегу Чусовского озера. По данным следствия, вторую девочку дополнительно не менее десяти раз ударили ножом. Затем они подожгли тела и покинули место происшествия.
Андрей Шевнин был задержан в октябре 2024 года — спустя 30 лет после преступления. Вместе с ним был задержан Василий Кузнецов. По версии следствия, именно он помог привести в квартиру вторую девочку. В октябре 2026 года стало известно, что уголовное дело в отношении Василия Кузнецова прекратили в связи с его смертью. По данным «Ъ-Урал», как минимум с ноября 2025 года он находился в зоне специальной операции.
В феврале под домашний арест отправили адвоката Андрея Шевнина Алексея Рябцева. Ему было предъявлено обвинение в принуждении свидетеля к даче ложных показаний, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 309 УК РФ). По версии следствия, в 2025 году он подкупил одного из свидетелей по уголовному делу Шевнина.
В мае под домашний арест отправили второго адвоката Андрея Шевнина — Жанну Калегину. Ей предъявили обвинения в подкупе свидетеля в целях дачи ложных показаний и приготовлении к этому преступлению (ч. 4 ст. 309 УК РФ, ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 309 УК РФ). По версии следствия, в конце 2025 года она вместе с другими фигурантами подкупила одного из свидетелей по делу Андрея Шевнина.
Всего по уголовному делу о подкупе свидетелей фигурирует пять человек. Все, кроме Жанны Калегиной, признали вину.