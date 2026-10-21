В зоне СВО погиб фигурант по делу об убийстве девочек в Екатеринбурге в 1994 году

По версии следствия, с 16 на 17 октября 1994 года Андрей Шевнин и его дядя изнасиловали школьницу. Опасаясь, что она расскажет о содеянном, насильники ее задушили. Затем попросили Василия Кузнецова привезти ее подругу, которая знала о том, что жертва уехала к Андрею Шевнину. Когда Кузнецов ее привез, девочку изнасиловали и убили. Подельники вывезли трупы школьниц в лес на берегу Чусовского озера и подожгли. Андрею Шевнину и Василию Кузнецову в 1994 году было по 18 лет. Раскрыть преступление удалось спустя 30 лет.