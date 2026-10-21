В зоне СВО погиб фигурант по делу об убийстве девочек в Екатеринбурге в 1994 году
Уголовное дело Василия Кузнецова, обвиняемого в пособничестве при убийстве (ч.5 ст.33, ч.2 ст.105 УК РФ) двух девочек в 1994 году в Екатеринбурге, прекращено из-за его смерти, следует из картотеки Ленинского районного суда Екатеринбурга. По данным «Ъ-Урал», как минимум с ноября 2025 года он находился в зоне специальной операции.
По словам источника «Ъ-Урал», внезапный уход Василия Кузнецова на СВО заметно усложнил процесс по уголовному делу — он был основным свидетелем по обвинению. Тогда адвокаты его друга и подельника, коммерсанта Андрея Шевнина, намеревались добиться оправдания их клиента. Однако в феврале и мае 2026 года задержали сразу двух защитников бизнесмена.
По версии следствия, с 16 на 17 октября 1994 года Андрей Шевнин и его дядя изнасиловали школьницу. Опасаясь, что она расскажет о содеянном, насильники ее задушили. Затем попросили Василия Кузнецова привезти ее подругу, которая знала о том, что жертва уехала к Андрею Шевнину. Когда Кузнецов ее привез, девочку изнасиловали и убили. Подельники вывезли трупы школьниц в лес на берегу Чусовского озера и подожгли. Андрею Шевнину и Василию Кузнецову в 1994 году было по 18 лет. Раскрыть преступление удалось спустя 30 лет.
Сперва был задержан адвокат Андрей Рябцев. Алексей Рябцев — практикующий адвокат в Екатеринбурге со стажем работы более 25 лет. В частности, он защищал экс-главу администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Александра Бреденко, обвиняемого в получении взятки. Был председателем коллегии адвокатов Свердловской области «Цитадель права».
Согласно обвинению, он в конце 2025 года за 500 тыс. руб подкупил свидетеля по уголовному делу, чтобы тот дал ложные показания перед судом. Ему было предъявлено обвинение по факту подкупа (ч.4 ст.309 УК РФ). Несмотря на тяжесть инкриминируемой статьи, Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил его под домашний арест — вероятно, из-за досудебного соглашения.
В мае задержали защитника Жанну Калегину, которая ранее представляла интересы бывшего министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексея Пьянкову и убийцу малолетнего опекуна Веронику Наумову. Ей предъявили обвинения в подкупе свидетеля (ч.4 ст.309 УК РФ) и приготовлении к подкупу (ч.1 ст.30, ч.4 ст.309 УК РФ). Ленинский райсуд Екатеринбурга также отправил ее под домашний арест.
Всего по уголовному делу о подкупе свидетелей фигурирует пять человек. Все, кроме Жанны Калегиной, признали вину, поэтому в их отношении избрана более мягкая мера пресечения.