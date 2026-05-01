Защита меняет статус

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест до 15 июня адвоката Жанну Калегину по обвинению в подкупе свидетеля. Ранее она представляла интересы Андрея Шевнина, которого сейчас судят за изнасилование и убийство двух школьниц в 1994 году. Жанна Калегина вину не признала и заявила, что ее уголовное дело создано, чтобы оказывать давление на ее подзащитного. Другой адвокат Андрея Шевнина Алексей Рябцев был отправлен под домашний арест в феврале по аналогичному обвинению.



Адвокат Жанна Калегина во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Адвокат Жанна Калегина во время заседания суда

О задержании адвоката Жанны Калегиной стало известно накануне, 30 апреля, а сама операция проводилась 29 апреля. Журналистам она знакома по многим уголовным делам: например, она защищала бывшего министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексея Пьянкову и убийцу малолетнего опекуна Веронику Наумову. Задержание, по ее словам, связано с уголовным делом Андрея Шевнина, которого сейчас судят по обвинению в изнасиловании и убийстве двух школьниц в 1994 году.

По версии следствия, с 16 на 17 октября 1994 года Андрей Шевнин и его дядя в квартире на ул. Начдива Онуфриева изнасиловали 13-летнюю школьницу. Опасаясь, что она расскажет о содеянном, насильники ее задушили. Затем попросили Василия Кузнецова привезти ее подругу, которая знала о том, что жертва уехала к Андрею Шевнину. Когда Кузнецов ее привез, девочку изнасиловали и убили. Подельники вывезли трупы школьниц в лес на берегу Чусовского озера и подожгли. Андрею Шевнину и Василию Кузнецову в 1994 году было по 18 лет. Раскрыть преступление удалось спустя 30 лет.

Жанне Калегиной предъявлены обвинения по ч.4 ст.309 УК РФ (подкуп свидетеля в целях дачи им ложных показаний), ч.1 ст.30, ч.4 ст.309 УК РФ (приготовление к подкупу свидетеля). «По версии следствия, в конце 2025 года подозреваемая, действуя совместно с другими лицами, которые в настоящее время привлекаются к уголовной ответственности, осуществили подкуп одного из свидетелей по уголовному делу о преступлении прошлых лет. Подкуп был совершен с целью склонения свидетеля к даче ложных показаний в суде»,— сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Перед началом заседания Ленинского райсуда Екатеринбурга по вопросу меры пресечения в отношении Жанны Калегиной она за прутьями клетки вела себя спокойно, сама спрашивала прессу, нужны ли комментарии.

«Следствие устраняет меня, чтобы оказывать давление на моего подзащитного, который не признает вину — в отношении него отсутствуют какие-либо доказательства. Меня постоянно склоняли сформировать эти доказательства, но я отказывалась»,— пояснила адвокат.

По ее словам, еще в феврале она давала показания «по надуманным обвинениям». «Все время после этого находилась на свободе, никуда не уезжала. Продолжала работать, была на виду. Какая объективная необходимость сейчас заключать меня под стражу»,— сказала Жанна Калегина.

Ранее, в феврале, под домашний арест поместили другого адвоката Андрея Шевнина Алексея Рябцева. Ему были предъявлены аналогичные обвинения — ч. 4 ст. 309 УК РФ (принуждение свидетеля к даче ложных показаний, совершенное организованной группой). По версии следствия, в 2025 году он подкупил одного из свидетелей по уголовному делу Андрея Шевнина. В отличие от Жанны Калегиной, Алексей Рябцев вину признал и заключил досудебное соглашение.

Всего по уголовному делу о подкупе свидетелей фигурирует пять человек. Все, кроме Жанны Калегиной, признали вину, поэтому в их отношении избраны более мягкая мера пресечения.

Артем Путилов