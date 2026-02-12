В Екатеринбурге адвоката Алексея Рябцева поместили под домашний арест

Ленинский районный суд в Екатеринбурге избрал в отношении адвоката Алексея Рябцева меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 марта, сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Алексей Рябцев обвиняется по ч. 4 ст. 309 УК РФ (принуждение свидетеля к даче ложных показаний, совершенное организованной группой). Прокурор учел, что обвиняемый собирается заключить досудебное соглашение о сотрудничестве.

Прокурор ходатайствовал о мере пресечения, поскольку Алексей Рябцев является адвокатом и «обладает специальными познаниями и навыками, которые способен применить для воспрепятствования следствию по настоящему уголовному делу», уточнили в надзорном ведомстве.

Алексея Рябцева и двух его подельников задержали 11 февраля. Их обвиняют в подкупе свидетеля по уголовному делу Андрея Шевнина — его судят по обвинению в изнасиловании и убийстве двух школьниц в 1994 году.

