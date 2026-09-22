Вкладчиков поманили процентом

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках впервые за четыре месяца превысила 13% годовых. Кредитные организации постепенно повышают привлекательность депозитов, чтобы удержать клиентов и привлечь новые деньги. Тем более что за летние месяцы остатки на счетах физлиц сократились почти на 1 трлн руб. Банкиры ожидают роста доходности депозитов, так как в ближайшее время ЦБ вряд ли вернется к ускоренному снижению ключевой ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Во второй декаде сентября средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках превысила 13% годовых, следует из данных Банка России. Это максимальный показатель со второй декады мая. Ставка плавно растет последние два месяца, и за это время она увеличилась на 0,25 п. п.

Данные от кредитных организаций также свидетельствуют, что они регулярно повышают ставки. Причем в последние три недели не столько по коротким (до полугода) депозитам, сколько по более длинным, от полугода до года. Так, с 17 сентября в Сбербанке ставка по действующим вкладам на шесть месяцев была увеличена на 0,9 п. п., до 13,5% годовых, а доходность по вкладу на срок от семи месяцев — на 1,2 п. п., также до 13,5% годовых. Банк «Дом.РФ» с 22 сентября увеличил ставки по вкладу на 7–12 месяцев на 0,2–0,5 п. п., причем максимальная ставка достигла 13,7% годовых.

При этом ключевым драйвером улучшения условий по сберегательным продуктам является борьба за «новые деньги» на фоне дефицита ликвидности, который по итогам августа достиг 2,45 трлн руб. До этого остатки на депозитных счетах физлиц уверенно сокращались. Так, в июне они уменьшились на 323 млрд руб., а в июле — уже на 566 млрд руб. В августе, после волны повышения ставок, снижение остатков на счетах замедлилось — до 0,1 трлн руб.

В ЦБ, однако, не склонны драматизировать ситуацию с дефицитом ликвидности.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам последнего заседания по ключевой ставке заявила, что «некорректно говорить, что люди выводят средства из банков, не хотят сберегать». По ее мнению, «нет никакого дефицита наличности или кризиса ликвидности».

Для «новых денег» банки повышают ставки в основном по коротким вкладам. Так, Альфа-банк с 3 сентября поднял максимальную ставку по вкладу на четыре месяца на 0,2 п. п., до 13,7% годовых (для премиальных клиентов — до 14,2% годовых). Т-Банк с 18 сентября поднял ставки по коротким непополняемым вкладам на два-три месяца на 0,3 п. п., до 12,3% годовых. Помимо крупнейших банков, ставки по депозитам с 18 сентября повысил и ТКБ Банк. В частности, ставка по четырехмесячному вкладу увеличилась на 0,2 п. п., до 14% годовых.

Отчасти на рост ставок повлияло и решение регулятора притормозить снижение ключевой ставки. На последнем заседании 11 сентября ЦБ сохранил ее на уровне 14%, при этом на двух предыдущих снижал лишь на 0,25 п. п. В начале года темпы снижения были гораздо выше — на 0,5 п. п.

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 11 сентября 2026 года: Некорректно говорить, что люди выводят средства из банков, не хотят сберегать.

Впрочем, в банках прямо говорят об оттоке средств, хотя и недолгосрочном. Заместитель председателя правления Абсолют-банка Антон Павлов назвал происходящее «временным разворотом тренда на снижение ставок». По его словам, в сложившейся ситуации «конкуренция на рынке за ресурсы обостряется, и кредитные организации повышают ставки по вкладам». Аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова считает, что «рост ставок после паузы — не сигнал о новом развороте политики ЦБ, а рыночная реакция на неопределенность и конкуренцию».

В ближайшее время участники рынка допускают дальнейший рост депозитных ставок. «В условиях повышения спроса на кредитные продукты и постепенной разморозки кредитного рынка спрос на ресурсы будет увеличиваться, а значит, не исключено, что ставки по депозитам могут еще вырасти»,— поясняет Антон Павлов.

Возобновить же снижение ставок может решение Банка России о более резком снижении ключевой ставки. «Шаг должен быть не 0,25 п. п., а 0,5–1 п. п.»,— считает господин Павлов. При этом следующее заседание состоится только через месяц, 23 октября. Учитывая, что «осенью предстоит повышение тарифов на услуги ЖКХ, то есть проинфляционные риски вырастут, вряд ли регулятор решится на столь существенно снижение», указывает эксперт.

Анна Кукляева