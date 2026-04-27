Ниобъятные инвестиции

У собственника группы «Ареал», входящей в топ-5 российских золотопромышленников, Владислава Свиблова появились активы в сфере добычи ниобия в Иркутской области и в переработке вольфрама в дополнение к производству лития в Туве. Объем инвестиций бизнесмена на этом рынке может оцениваться в сумму не менее 150 млрд руб.

Фото: чукотка.рф

Владелец группы «Ареал» Владислав Свиблов вошел в проекты по добыче ниобия и переработке вольфрама, выяснил “Ъ” из отчетностей компаний за 2025 год. Так, бизнесмен указан бенефициаром АО «СТ Элементы», разрабатывающего Большетагнинское месторождение ниобия в Иркутской области, и Унечского завода тугоплавких металлов (УЗТМ) — переработчика вольфрама. Он также включен в перечень аффилированных лиц ООО «Эльбрусметалл-Литий», владельца лицензии на крупнейшее в России Тастыгское месторождение лития в Туве с запасами 596 тыс. тонн, и назван бенефициаром ООО «Эльбрусметалл-Золото», которое разрабатывает месторождение им. Б. К. Михайлова в Кабардино-Балкарии с запасами 87,7 тонны золота и 390 тонн серебра. О том, что Тастыгское входит в портфель активов господина Свиблова, ранее сообщал и первый вице-премьер Денис Мантуров. В группе «Ареал» и «Ростехе», который выступает партнером Владислава Свиблова по «Эльбрусметаллу», комментарий не предоставили.

«Ареал» (ранее Highland Gold) — один из пяти крупнейших российских золотодобытчиков. Также разрабатывает месторождения цветных металлов. Основные производства сосредоточены в Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, в Бурятии и на Чукотке. Forbes в 2024 году оценил состояние Владислава Свиблова в $1,1 млрд.

АО «Инвестэксперт», чей ЗПИФ «Нобилис Альбус», владеет долей в «СТ Элементы», в сентябре 2025 года сообщало в реестре юридически значимых сведений об оценке 24,99% акций компании в 1,7 млрд руб. Таким образом, весь проект может стоить 6,8 млрд руб. Как сообщали в правительстве Иркутской области, «СТ Элементы» планирует вложить более 29 млрд руб. в строительство ГОКа мощностью 20 тыс. тонн ниобиевого концентрата и 10 тыс. тонн феррониобия в год. В отчетности УЗТМ говорится, что компания получила от своего участника заем с лимитом 2 млрд руб. на проект по созданию производства технического и химически чистого оксида вольфрама, твердосплавных изделий, порошков вольфрама, порошков и оксидов молибдена.

Председатель ассоциации РМ и РМЗ (редких и редкоземельных металлов) Руслан Димухамедов говорит, что совокупно по портфелю перечисленных проектов инвестиции «Ареала» только в сегменте редких металлов могут составить около 150 млрд руб. При этом, по его словам, руководство холдинга поступило так, как положено развивать подобные проекты: собрало по всей стране наиболее квалифицированных специалистов, обеспечив им достойную мотивацию. Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников говорит, что с учетом актуальности темы «Ареал» может привлечь кадры из ближнего зарубежья.

Собеседник “Ъ” в горнодобывающей отрасли отмечает, что инвестиции в наиболее перспективные отрасли отвечают стратегии «Ареала». По его словам, литиевые проекты крайне интересны — за счет роста производства катодных материалов для батарей и систем хранения энергии рынок лития растет в среднем на 15–20% в год. С ниобием, добавляет он, примерно та же логика: это легирующая добавка для создания сверхпрочной стали для трубопроводов и авиации, быстрорастущий рынок. По словам источника “Ъ”, опыт в горнодобывающей отрасли вполне применим для добычи РЗМ, хотя компетенции по глубокой химической переработке придется привлекать. Зато преимущества дает знание географии и геологических условий, которые соответствуют условиям в регионах присутствия, возможные меры поддержки на Дальнем Востоке, а также партнерство с «Ростехом», продолжает собеседник “Ъ”.

Гендиректор исследовательской группы «Инфомайн» Игорь Петров говорит, что принципиальный вопрос — переработка получаемого сырья. По его словам, вольфрамовый концентрат с Тырныаузского месторождения, сподуменовый (литиевый) с Тастыгского месторождения, ниобиевый с Большетагнинского месторождения нужно перерабатывать в России, что существенно увеличивает инвестиции в данные проекты. По оценкам Минприроды, на начало 2025 года общие запасы редких металлов в России составляли 658 млн тонн.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова