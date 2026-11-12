Индивидуальные гарантии против коллективной обороны
В России и НАТО по-разному смотрят на европейскую безопасность
11 ноября в медийном пространстве появились сразу две новости, касающиеся перспектив отношений между Россией и странами НАТО. Директор департамента внешнеполитического планирования российского МИДа Алексей Дробинин заявил, что Россия могла бы заключить с отдельными странами—членами НАТО двусторонние договоры о взаимном ненападении. А издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что НАТО может пересмотреть свое военное планирование, сконцентрировавшись на подготовке к конфликту с Россией.
Свое заявление о возможности заключения двусторонних соглашений между Россией и отдельными странами НАТО директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин сделал на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности в Москве.
«Это могут быть двусторонние договоренности, которые по своему смыслу соответствуют критериям пактов о взаимном ненападении. Например, такого рода договоренности могут быть достигнуты в том числе и с отдельными государствами—членами НАТО, которые в таком случае получили бы, например, от РФ дополнительные индивидуальные гарантии безопасности»,— сказал он 11 ноября (цитата по ТАСС).
Алексей Дробинин не стал уточнять, о каких странах идет речь, однако в конце 2025 года глава МИД России Сергей Лавров сообщал о готовности России юридически закрепить договоренность о ненападении друг на друга с европейскими странами в рамках взаимных коллективных договоренностей. С того момента российская инициатива не нашла отклика у европейцев. Но с учетом разных позиций по отношению к «российской угрозе» внутри Евросоюза и НАТО переход от концепции коллективных гарантий к двусторонним может оказаться более эффективным. Особенно на фоне тенденции роста правопопулистских настроений в Европе.
В частности, возможный приход правых к власти на грядущих президентских выборах во Франции может изменить отношение Парижа к идее заключения пакта о ненападении с Россией.
Пока же Москва заявляет об отсутствии намерения нападать на страны НАТО и инициирует диалог по гарантиям европейской безопасности, в самом Североатлантическом альянсе активизируют подготовку к отражению угрозы со стороны России. 11 ноября издание Politico со ссылкой на четырех дипломатов из стран—членов НАТО сообщило о крупнейшем за два десятилетия пересмотре военной стратегии альянса, в рамках которой приоритет будет отдан сдерживанию России. Речь идет о проекте документа «Рекомендованные военные цели оборонной политики», который должен быть согласован к февралю 2027 года и станет частью более широкого четырехлетнего процесса по установлению к 2029 году новых требований к боевому потенциалу НАТО.
Согласно проекту этого документа, с которым ознакомились собеседники Politico, в альянсе готовятся отказаться от существовавшего требования к странам-членам быть одновременно готовыми к крупному конфликту в Европе и к нескольким операциям по управлению кризисами за пределами зоны ответственности НАТО. В проекте документа логика «и» может быть заменена на «или»: силы будут планироваться под один из сценариев, а безусловный приоритет получит европейский континент и сдерживание России.
Предложение отражает «совершенно ясное понимание того, что, несмотря ни на что, для НАТО крупная непредвиденная ситуация в Европе затмит любые другие приоритеты или события», заявил Politico бывший помощник генсека НАТО по вопросам инвестиций Камиль Гранд.
По данным издания, грядущие изменения не повлияют на текущие зарубежные миссии НАТО, включая операцию в Ираке.
Речь прежде всего идет о пересмотре требований к силам и ресурсам на будущее, а не о немедленном прекращении уже действующих операций. Эта переоценка возможностей НАТО неразрывно связана с политикой США на европейском континенте. С приходом к власти президента Дональда Трампа Вашингтон давит на европейских союзников, чтобы они больше вкладывались в обеспечение собственной обороноспособности. Тем более что в декабре США планируют представить обзор своего присутствия в Европе и обозначить параметры возможного вывода американского военного контингента, которые пока для самих европейцев остаются тайной.
В сухом остатке концепция России об индивидуальных договоренностях и готовность НАТО пересмотреть военное планирование с упором на защиту Европы показывают, что стороны находятся на разных полюсах в вопросе выстраивания архитектуры безопасности на континенте. Возможно, эти позиции могут сблизиться, но это невозможно без диалога, который пока даже не начался.