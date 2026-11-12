Индивидуальные гарантии против коллективной обороны

Пока же Москва заявляет об отсутствии намерения нападать на страны НАТО и инициирует диалог по гарантиям европейской безопасности, в самом Североатлантическом альянсе активизируют подготовку к отражению угрозы со стороны России. 11 ноября издание Politico со ссылкой на четырех дипломатов из стран—членов НАТО сообщило о крупнейшем за два десятилетия пересмотре военной стратегии альянса, в рамках которой приоритет будет отдан сдерживанию России. Речь идет о проекте документа «Рекомендованные военные цели оборонной политики», который должен быть согласован к февралю 2027 года и станет частью более широкого четырехлетнего процесса по установлению к 2029 году новых требований к боевому потенциалу НАТО.