Трамп назвал ненужной работу над сделкой с Ираном
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США больше не нужна сделка с Ираном. Вместо нее он призвал вице-президента Джей Ди Вэнса сосредоточиться на коррупции и преступности в стране.
«Миллиарды долларов крадут каждый месяц. Наш бюджет может быть быстро сбалансирован с исправлением этой крупномасштабной преступной деятельности», — написал господин Трамп в Truth Social. Среди штатов, где, по его мнению, происходят «коррупционные катастрофы», президент США перечислил Миннесоту, Калифорнию и Иллинойс.
Американский президент добавил, что дни, когда США стремились заключить сделку с Ираном, «давно прошли». Сейчас у Соединенных Штатов, по словам Дональда Трампа, есть «сотни миллиардов долларов» Ирана и Ормузский пролив.
США и Иран ведут переговоры по прекращению конфликта через посредников. 8 ноября президент США Дональд Трамп объявил о создании целевой группы под названием «Железные ворота». Группа будет работать над предотвращением транзита передовых систем оружия, технологий двойного назначения, а также подсанкционных материалов через сухопутные границы Ирана. 11 ноября секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи предупредил, что республика ударит ракетами по американским военным объектам в европейских странах, если США возобновят боевые действия.