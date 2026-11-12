Трамп назвал ненужной работу над сделкой с Ираном

США и Иран ведут переговоры по прекращению конфликта через посредников. 8 ноября президент США Дональд Трамп объявил о создании целевой группы под названием «Железные ворота». Группа будет работать над предотвращением транзита передовых систем оружия, технологий двойного назначения, а также подсанкционных материалов через сухопутные границы Ирана. 11 ноября секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи предупредил, что республика ударит ракетами по американским военным объектам в европейских странах, если США возобновят боевые действия.