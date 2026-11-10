У них есть план, мистер Трамп
Какие расследования грозят президенту США после победы демократов на выборах
Сокрушительное поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США позволило демократам получить большинство мест в Палате представителей. Ранее многие демократы неоднократно заявляли, что начнут расследования против Дональда Трампа, если им удастся взять контроль над Палатой представителей. Что угрожает президенту и его соратникам — в материале «Ъ».
Владелец соцсети, крипты, небоскребов
9 ноября стало известно, что американские юристы, специализирующиеся на защите корпоративных интересов, сообщают о росте запросов на их услуги со стороны компаний. По данным The Wall Street Journal, так бизнес готовится к возможным расследованиям со стороны Конгресса связей с администрацией президента Дональда Трампа и его семьей. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, который в январе возглавит постоянный подкомитет по расследованиям, уже направил запросы десяткам компаний, предупредив их о готовящихся в отношении них разбирательств. Среди них Amazon, Apple, BlackRock, Google, Microsoft, которые инвестировали в проект Дональда Трампа по строительству бального зала в Белом доме. Кроме того, оповещены о проверках несколько криптовалютных компаний, имеющих связи с семьей президента, а также Toyota, Walmart, Live Nation, которые, как считают демократы, пользовались преференциями администрации Трампа.
Прокуратура Нью-Йорка и члены Демократической партии несколько раз заявляли о планах расследований в отношении холдинга Trump Organization, которому принадлежит обширный портфель недвижимых активов — от люксовых курортов до высотных гостиниц и жилых зданий в США и ОАЭ.
В июле 2026 года член Палаты представителей Джейми Раскин начал расследование в отношении планов компании Trump Media & Technology Group продавать эксклюзивные новости соцсети Truth API за $100 тыс. О результатах пока ничего не известно.
Они сделают это без уважения
Роберт Гарсия, ведущий представитель Демократической партии в комитете по надзору и правительственной реформе, заявил, что помимо деловых операций семьи Трампа он намерен изучить действия президентской администрации в рамках расследования скандального финансиста-сутенера Джеффри Эпштейна.
Член Палаты представителей от штата Калифорния Джаред Хаффман, старший демократ в Комитете по природным ресурсам, заявил о намерении расследовать роль семьи Трампа в сделках по добыче полезных ископаемых.
Член комитета Палаты представителей по надзору и демократ от штата Вирджиния Сухас Субраманьям заявил в интервью ВВС: «Мы хотим убедиться, что средства американских налогоплательщиков используются разумно, а не разворовываются или присваиваются в результате коррупционных действий». В число вопросов, которые могут стать предметом расследования, входят:
международные деловые операции зятя президента Джареда Кушнера;
самолет стоимостью $400 млн, подаренный Катаром для использования в качестве «борта номер один» (Air Force One);
многомиллионные оборонные контракты, предоставленные компаниям, связанным с семьей Трампа.
«Больше всего меня шокирует не только то, что нынешняя администрация, члены кабинета министров и даже сам президент с семьей замешаны в коррупции и преследовании собственных интересов, но и то, насколько нагло и открыто они это делают»,— отметил господин Субраманьям.
Страна мигрантов и антимигрантских рейдов
Высокопоставленные демократы, включая Роберта Гарсию, неоднократно заявляли, что, если партия вернет себе контроль над Палатой представителей, могут быть рассмотрены заявления о неправомерных действиях сотрудников Иммиграционной и таможенной службы (ICE) во время иммиграционных рейдов по всей стране. В 2024 году Трамп строил свою предвыборную кампанию на обещании провести массовую депортацию мигрантов, не имеющих законного статуса,— идея, которая нашла отклик у многих его сторонников. Однако опросы 2025–2026 годов показывают, что многих американцев, в том числе тех, кто поддержал Трампа на выборах, беспокоят чрезмерные методы, которые сотрудники ICE применяли в городах США в текущем году.
Кому — война, а кому — мать родна
Сразу несколько представителей Демократической партии в Конгрессе пообещали расследовать действия министра обороны Пита Хегсета в отношении войны с Ираном, начавшейся в феврале, включая количество жертв среди гражданского населения, нехватку боеприпасов, расходы и заявления о плохой подготовке войск и объектов. В апреле группа демократов пыталась инициировать отставку Хегсета. Однако для этого необходимо не только большинства голосов в Палате представителей, которого у демократов тогда не было, но и две трети голосов в Сенате. Некоторые эксперты считают, что негативная огласка, которая возникнет в результате слушаний в Конгрессе, в конечном итоге может привести к увольнению Хегсета или его отставке. Впрочем, как полагают источники The Washington Post, президент может вместо этого отправить в отставку председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна или адмирала Брэда Купера который курировал ход военных действий.
Долой царя?
Некоторые демократы, например член Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес, высказались в поддержку запуска новой процедуры импичмента Трампа. В качестве главной причины демократы называют самовольное, по их мнению, решение президента о начале военной операции против Ирана.
Другие призывают к более осторожному подходу, утверждая, что процедура импичмента вряд ли завершится голосованием в Сенате за отстранение Трампа от должности. Кроме того, остается неясным, смогут ли представители партии прийти к согласию относительно того, по какой именно причине следует инициировать процедуру импичмента. «Мы будем следовать фактам, применять закон и руководствоваться конституцией, а события пусть идут своим чередом»,— заявил в начале ноября лидер демократической фракции в Палате представителей Хаким Джеффрис. Третью процедуру импичмента Трампа он не исключает, если комитеты докажут совершение им тяжких преступлений.
Ранее демократы уже дважды — в 2019–2020 и 2021 годах — пытались объявить Дональду Трамп импичмент, но всякий раз им не хватало голосов в Конгрессе.