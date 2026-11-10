У них есть план, мистер Трамп

Высокопоставленные демократы, включая Роберта Гарсию, неоднократно заявляли, что, если партия вернет себе контроль над Палатой представителей, могут быть рассмотрены заявления о неправомерных действиях сотрудников Иммиграционной и таможенной службы (ICE) во время иммиграционных рейдов по всей стране. В 2024 году Трамп строил свою предвыборную кампанию на обещании провести массовую депортацию мигрантов, не имеющих законного статуса,— идея, которая нашла отклик у многих его сторонников. Однако опросы 2025–2026 годов показывают, что многих американцев, в том числе тех, кто поддержал Трампа на выборах, беспокоят чрезмерные методы, которые сотрудники ICE применяли в городах США в текущем году.