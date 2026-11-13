Четыре человека погибли при атаке БПЛА на юге Волгограда
ВСУ сегодня ночью нанесли массированный удар беспилотниками по Волгоградской области. При атаке в южной промышленной зоне Волгограда погибли четыре сотрудника предприятия, еще двое госпитализированы. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации.
Ранее сегодня господин Бочаров заявлял о пожаре на предприятии на юге города после падения обломков сбитых БПЛА. Назначение завода он не уточнял.
Кроме того, при атаке в рабочем поселке Светлый Яр повреждено остекление окон и балконов в трех пятиэтажных жилых домах и молодежном центре, рассказал губернатор. Обошлось без пострадавших.
Сколько дронов сбили над Волгоградской областью — неизвестно. Всего над Россией уничтожили почти 1,2 тыс. БПЛА с вечера 12 ноября.