Псковский областной суд подтвердил 11 лет и месяц колонии иноагенту-яблочнику Шлосбергу

Защитники привели более 20 оснований для отмены приговора, включая нарушение права на защиту. Они утверждали, что часть вмененных политику высказываний принадлежала его собеседнику по дебатам, а видеозапись он не размещал. Также адвокаты указывали, что репост обложки Daily Mirror сделан до появления статьи УК о ложных сведениях об армии. Прокуратура считала преступление длящимся, поскольку материал оставался доступным после введения этой нормы.