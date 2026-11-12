Псковский областной суд подтвердил 11 лет и месяц колонии иноагенту-яблочнику Шлосбергу
Жалобы политика и адвокатов отклонены
Псковский областной суд 12 ноября оставил без изменения приговор заместителю председателя «Яблока», экс-депутату областного собрания Льву Шлосбергу (признан Минюстом РФ иностранным агентом). В августе его осудили на 11 лет и один месяц колонии общего режима за повторную дискредитацию армии и распространение заведомо ложных сведений о ней. Жалобы политика и адвокатов отклонены. Вину он не признает.
Апелляцию рассматривали пять дней, начиная с 29 октября. Первое заседание перенесли по просьбе адвокатов: они заявили о ненадлежащем уведомлении и невозможности встретиться с подзащитным. Позднее суд отказал в новых экспертизах и запросе данных для установления автора публикации в «Одноклассниках». Осужденный участвовал по видеосвязи из СИЗО.
Защитники привели более 20 оснований для отмены приговора, включая нарушение права на защиту. Они утверждали, что часть вмененных политику высказываний принадлежала его собеседнику по дебатам, а видеозапись он не размещал. Также адвокаты указывали, что репост обложки Daily Mirror сделан до появления статьи УК о ложных сведениях об армии. Прокуратура считала преступление длящимся, поскольку материал оставался доступным после введения этой нормы.
17 августа Псковский городской суд назначил четыре года заключения за дискредитацию армии и восемь лет за распространение ложных сведений. После частичного сложения срок составил 11 лет, еще месяц добавили с учетом прежнего приговора. Политику также на шесть лет запретили администрировать интернет-ресурсы.
Первое дело возбудили в июне 2025 года из-за размещения в «Одноклассниках» записи дебатов с историком Юрием Пивоваровым (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Во время дискуссии политик выступал за прекращение огня между Россией и Украиной. Второе дело возбудили в декабре того же года из-за репоста обложки Daily Mirror в Telegram в феврале 2022-го. После обысков в июне 2025 года фигуранта отправили под домашний арест, а в декабре — в СИЗО.
Ранее, в октябре 2024 года, против политика возбудили дело о неисполнении обязанностей иноагента из-за видеозаписей без маркировки во «ВКонтакте». В ноябре 2025 года ему назначили 420 часов обязательных работ. Минюст включил его в реестр иноагентов в июне 2023 года.