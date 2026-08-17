«Яблочника» отправили в колонию

Суд в Пскове вынес приговор по уголовному делу заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в РФ иноагентом). Политик обвинялся в повторной дискредитации российской армии и распространении недостоверных сведений о ней и получил 11 лет и 1 месяц колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лев Шлосберг (признан в РФ иноагентом) и его супруга Жанна Шлосберг

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Лев Шлосберг (признан в РФ иноагентом) и его супруга Жанна Шлосберг

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Псковский городской суд 17 августа признал бывшего депутата законодательного собрания региона Льва Шлосберга (признан в РФ иноагентом) виновным в повторном совершении публичных действий, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) и публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложных сведений об использовании российской армии по мотивам политической ненависти и вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Судья Виктория Малямова назначила политику наказание в виде лишения свободы на 11 лет и 1 месяц.

Это на год меньше, чем просила для него прокурор Анна Горячева. Также суд запретил осужденному администрировать страницы в сети Интернет в течение шести лет. Основанием для уголовного преследования по обоим эпизодам стали публикации в социальных сетях.

Дискредитацию вменили в вину из-за ролика с дебатами «яблочника» на тему специальной военной операции. Недостоверные сведения, по мнению правоохранительных органов, выразились в репосте обложки журнала Daily Mirror в Telegram-канале в феврале 2022 года.

За дискредитацию армии политику назначено четыре года лишения свободы, а по эпизоду с фейками об использовании вооруженных сил — восемь. Общий срок наказания был определен путем частичного сложения. В него зачтено время, проведенное осужденным под домашним арестом и в следственном изоляторе.

Льву Шлосбергу (признан в РФ иноагентом) суд запретил покидать квартиру 11 июня 2025 года, после предъявления обвинения по делу о дискредитации армии. В псковский изолятор его отправили 5 декабря 2025 года. Также судья учла прошлый приговор «яблочника» по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ст. 330.1 УК РФ). Тогда политику назначили 420 часов обязательных работ. Это добавило к 11 годам еще один месяц. Отбывать наказание экс-депутат будет в колонии общего режима.

«Я вам сочувствую, ваша честь. Вам с этим жить»,— ответил фигурант на вопрос судьи, понятен ли ему приговор.

Перед тем как покинуть зал, осужденный призвал собравшихся не терять самообладания и добавил: «Мы все это преодолеем». В зале в этот момент находилось около 50 человек, включая однопартийцев, близких, родственников и журналистов. В партии сообщили, что решение городского суда будет обжаловано.

Константин Леньков, Псков