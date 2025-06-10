Политика выдали «Одноклассники»

Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) стал фигурантом уголовного дела о повторной дискредитации российской армии. Политик задержан и отправлен в изолятор временного содержания. Поводом для возбуждения дела стало видео дебатов между Львом Шлосбергом и историком Юрием Пивоваровым (оба внесены в реестр иноагентов). Во вторник утром в квартире политика и в офисе псковского отделения «Яблока» прошли обыски. В среду, 11 июня, суд должен избрать ему меру пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лев Шлосберг (признан иноагентом)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Лев Шлосберг (признан иноагентом)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Зампреду «Яблока» Льву Шлосбергу (внесен в реестр иноагентов) предъявили обвинение в повторной дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ, максимальное наказание — пять лет лишения свободы). Псковский политик задержан и отправлен в ИВС, сообщили в Telegram-канале партии. Утром 10 июня в квартире «яблочника» и его жены Жанны, а также у его 96-летнего отца Марка Шлосберга и в офисе регионального отделения «Яблока» прошли обыски. Силовики изъяли компьютерную технику. В среду, 11 июня, суд должен избрать обвиняемому меру пресечения.

Уголовное дело, по данным «Яблока», возбуждено из-за дебатов между господином Шлосбергом и бывшим научным руководителем Института научной информации по общественным наукам РАН Юрием Пивоваровым (оба внесены в реестр иноагентов), «в которых политик отстаивал позицию необходимости скорейшего прекращения огня» между Россией и Украиной.

Видео дебатов было размещено на YouTube-канале «Живой гвоздь», который принадлежит журналисту Алексею Венедиктову (признан иноагентом). «По версии следствия, 12 января политик “совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ” путем размещения видеозаписи в “Одноклассниках”. Лев Шлосберг (внесен в реестр иноагентов) настаивает, что он не размещал этот ролик и не администрирует данную страницу»,— говорится в Telegram-канале псковского «Яблока». В посте также отмечается, что зампред партии возражал против задержания и заявлял, что для него нет никаких оснований.

В УМВД России по Псковской области подтвердили “Ъ” факт задержания политика. «По версии следствия, должностное лицо, используя псевдоним в одной из социальных сетей, путем размещения видеозаписи на своей странице совершило публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов России и ее граждан»,— прокомментировали в пресс-службе псковского главка.

“Ъ” выяснил, что к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) псковский политик был привлечен 27 июня 2024 года. «Яблочника» оштрафовали на 30 тыс. руб. за публикацию в Telegram-канале от 17 марта 2022 года, говорится в постановлении, опубликованном на сайте Псковского городского суда. Согласно Уголовному кодексу РФ, уголовная ответственность за дискредитацию армии наступает, если гражданин привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение в течение одного года.

В апреле 2022 года «яблочник» дважды был оштрафован по статье о дискредитации армии: за репост пятисекундного видео, где экс-редактор «Первого канала» Марина Овсянникова вышла в эфир программы «Время» с плакатом против проведения военной операции на территории Украины, и за прямой эфир на его YouTube-канале «ГражданинЪ TV». Кроме того, к административной ответственности была привлечена Жанна Шлосберг.

В начале октября 2024 года в отношении псковского политика возбудили уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагентов (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

По версии следствия, господин Шлосберг (внесен в реестр иноагентов), «будучи неоднократно привлеченным к административной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах», публиковал информацию, не указывая свой статус. Тогда же, в начале октября, силовики провели обыски у политика и его отца. В середине октября обыски прошли в офисе псковского отделения партии.

В марте 2025 года в СУ СКР по Псковской области сообщили, что завершили расследование уголовного дела и передали его в суд. В конце марта дело начали рассматривать в мировом суде.

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург