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Атаки раскладывают по коробочкам

РНПК предложила решение проблемы перестрахования рисков терроризма и диверсий

“Ъ” стали известны подробности новой концепции Российской национальной перестраховочной компании по перестрахованию рисков терроризма, диверсии и воздействия БПЛА. Она предусматривает внедрение коробочных продуктов с одинаковыми условиями для разных отраслей. По оценкам экспертов, это даст возможность застраховаться от террористических рисков тем компаниям, которые в последнее время оказались в принципе лишены такой возможности. Но по условиям концепции значительную часть финансовых потерь и застрахованному бизнесу, и страховым компаниям придется компенсировать самостоятельно.

Новая концепция от РНПК повышает шансы бизнеса получить страховку от рисков террористических атак

Новая концепция от РНПК повышает шансы бизнеса получить страховку от рисков террористических атак

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Новая концепция от РНПК повышает шансы бизнеса получить страховку от рисков террористических атак

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

С 1 августа 2026 года Российская национальная перестраховочная компания (РНПК; 100% принадлежит Банку России) применяет новую концепцию перестрахования рисков терроризма и диверсий, а также воздействия БПЛА, следует из ее презентации (с ней ознакомился “Ъ”). Согласно документу, период действия генерального договора по перестрахованию таких рисков теперь ограничен шестью месяцами, тогда как ранее рассматривался срок в три месяца. Вместе с тем предполагается и автоматическое продление договора на новый срок при отсутствии нотиса (извещение об изменении условий и прекращении действия договора) от РНПК. Таким договором покрываются только риски с агрегированным лимитом ответственности. При этом максимальный период перестрахования одного объекта для юрлиц ограничивается 6 месяцами, для физлиц — 12.

РНПК реализовала планы отказаться от покрытия риска перерыва в производстве. Текст договора для всех страховщиков одинаковый. Договор предусматривает деление всех объектов на сегменты с формированием для них коробочных продуктов — с выделением единых условий по тарифу, лимитам, франшизам, собственному удержанию. Из презентации следует, что для большей части отраслей базовый лимит ограничивается 10 млрд руб., а тариф составляет 1% от страховой суммы. При этом франшизы и собственное удержание могут достигать 250 млн руб. (см. справку).

При превышении лимитов по коробочным продуктам условия перестрахования должны быть дополнительно согласованы с РНПК.

Кроме того, предусмотрено сострахование с участием не более трех страховщиков. В таком случае к страховщику-лидеру применяются требования по собственному удержанию, указанные в описании коробочного продукта, к остальным — не менее 1/4 от приоритета в договоре имущественного страхования рисков. РНПК предусматривает, что риски будут декларироваться ежемесячно. Это позволяет оперативнее оценивать реальную экспозицию и реагировать на ее изменение, а также просчитывать возможные сценарии при изменении частоты страховых случаев, указывает независимый эксперт Александр Медведев.

Коробочные продукты РНПК

Правила игры

ТЭК, электроэнергетика, нефтехимическая отрасль, судостроение. Базовый лимит (сверх франшизы, далее — лимит) — 10 млрд руб., базовая франшиза (далее — франшиза) — 250 млн руб., собственное удержание — 250 млн руб.

Металлургия, химическая промышленность, ВПК. Лимит — 10 млрд руб., франшиза — 100 млн руб., собственное удержание — 100 млн руб.

Логистические центры площадью более 10 тыс. кв. м, микроэлектроника, включая ЦОДы. Лимит — 10 млрд руб., франшиза — 50 млн руб., собственное удержание — 50 млн руб. В отдельных случаях перестрахование будет осуществляться только на базе специального акцепта.

Линейные объекты линий электропередачи и связи, трубопроводы, автомобильные и железные дороги. Лимит — 1 млрд руб., франшиза — 20 млн руб., собственное удержание — 100 млн руб.

Базовый тариф для вышеперечисленных групп рисков — 1%.

Офшорные риски, риски бурения и выхода скважин из-под контроля. Лимит — 100 млрд руб., франшиза — 250 млн руб., собственное удержание — 250 млн руб. Тариф определяется индивидуально, не ниже цен июля 2026 года.

Непромышленные объекты, имущество физлиц, страхование животных и объектов товарной и экспозиционной аквакультуры. Лимит — 10 млрд руб., франшиза (для юрлиц) — 10 млн руб., собственное удержание — 300 млн руб. (или 3% от лимита). Свободная тарификация не ниже цен июля 2026 года.

В РНПК не ответили на запрос “Ъ”. В презентации отмечено, что предлагаемые тарифы позволяют лишь «незначительно сократить убыток» компании и «не отражают реальных ожидаемых убытков». Впрочем, в первую очередь концепция направлена на «обеспечение доступности и непрерывности предоставляемой перестраховочной защиты для стратегических отраслей экономики». Для самой РНПК это означает переход к системному портфельному управлению и попытку защитить собственный капитал от аккумуляции убытков при масштабных инцидентах, считает советник практики страхования МЭФ Legal Иван Рыбаков.

РНПК является ключевым держателем общей емкости российского рынка перестрахования рисков терроризма и диверсии, включая ущерб от БПЛА. В конце июля компания отмечала, что суммарная ответственность по таким рискам превышает 8 трлн руб. Рост частоты и тяжести убытков по таким рискам привел «к отрицательному финансовому результату» за первую половину 2026 года. Сформированные резервы под будущие выплаты по заявленным событиям с начала года превысили 100 млрд руб.

По словам участников рынка, новая концепция значительно меняет этот сегмент страхования. РНПК, как и большая часть рынка, уже понесла существенные потери от атак БПЛА и «пытается добавить элемент управляемости экономической справедливости в текущую ситуацию», считает господин Медведев. «Мы видим массовый отказ страховщиков от убыточных сегментов. Фактически РНПК пытается закрыть этот пробел и дать возможность клиентам приобрести покрытие от терроризма даже в отраслях, где убыточность составляет тысячи процентов»,— отмечает заместитель гендиректора страхового брокера «А.Р.С. Консалтинг» Илья Лобанов.

Однако новая концепция содержит более жесткие условия страхования отраслей повышенной степени риска по сравнению с ранее действовавшими, считают участники рынка. «Страхование станет дороже, емкости — менее доступными, а франшизы — более высокими, при этом единые условия для всех страховщиков сделают страховой рынок более прозрачным и понятным»,— считает главный специалист отдела страхования имущества брокера Remind Вардан Хачатрян. Отсутствие покрытия простоя бизнеса и обязательное наличие крупных франшиз означают, что «значительную часть финансовых потерь крупным холдингам придется нести самостоятельно», отмечает господин Рыбаков.

Юлия Пославская

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