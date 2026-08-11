Атаки раскладывают по коробочкам

“Ъ” стали известны подробности новой концепции Российской национальной перестраховочной компании по перестрахованию рисков терроризма, диверсии и воздействия БПЛА. Она предусматривает внедрение коробочных продуктов с одинаковыми условиями для разных отраслей. По оценкам экспертов, это даст возможность застраховаться от террористических рисков тем компаниям, которые в последнее время оказались в принципе лишены такой возможности. Но по условиям концепции значительную часть финансовых потерь и застрахованному бизнесу, и страховым компаниям придется компенсировать самостоятельно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новая концепция от РНПК повышает шансы бизнеса получить страховку от рисков террористических атак

Фото: Артем Геодакян / ТАСС Новая концепция от РНПК повышает шансы бизнеса получить страховку от рисков террористических атак

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

С 1 августа 2026 года Российская национальная перестраховочная компания (РНПК; 100% принадлежит Банку России) применяет новую концепцию перестрахования рисков терроризма и диверсий, а также воздействия БПЛА, следует из ее презентации (с ней ознакомился “Ъ”). Согласно документу, период действия генерального договора по перестрахованию таких рисков теперь ограничен шестью месяцами, тогда как ранее рассматривался срок в три месяца. Вместе с тем предполагается и автоматическое продление договора на новый срок при отсутствии нотиса (извещение об изменении условий и прекращении действия договора) от РНПК. Таким договором покрываются только риски с агрегированным лимитом ответственности. При этом максимальный период перестрахования одного объекта для юрлиц ограничивается 6 месяцами, для физлиц — 12.

РНПК реализовала планы отказаться от покрытия риска перерыва в производстве. Текст договора для всех страховщиков одинаковый. Договор предусматривает деление всех объектов на сегменты с формированием для них коробочных продуктов — с выделением единых условий по тарифу, лимитам, франшизам, собственному удержанию. Из презентации следует, что для большей части отраслей базовый лимит ограничивается 10 млрд руб., а тариф составляет 1% от страховой суммы. При этом франшизы и собственное удержание могут достигать 250 млн руб. (см. справку).

При превышении лимитов по коробочным продуктам условия перестрахования должны быть дополнительно согласованы с РНПК.

Кроме того, предусмотрено сострахование с участием не более трех страховщиков. В таком случае к страховщику-лидеру применяются требования по собственному удержанию, указанные в описании коробочного продукта, к остальным — не менее 1/4 от приоритета в договоре имущественного страхования рисков. РНПК предусматривает, что риски будут декларироваться ежемесячно. Это позволяет оперативнее оценивать реальную экспозицию и реагировать на ее изменение, а также просчитывать возможные сценарии при изменении частоты страховых случаев, указывает независимый эксперт Александр Медведев.

Коробочные продукты РНПК Правила игры ТЭК, электроэнергетика, нефтехимическая отрасль, судостроение. Базовый лимит (сверх франшизы, далее — лимит) — 10 млрд руб., базовая франшиза (далее — франшиза) — 250 млн руб., собственное удержание — 250 млн руб. Металлургия, химическая промышленность, ВПК. Лимит — 10 млрд руб., франшиза — 100 млн руб., собственное удержание — 100 млн руб. Логистические центры площадью более 10 тыс. кв. м, микроэлектроника, включая ЦОДы. Лимит — 10 млрд руб., франшиза — 50 млн руб., собственное удержание — 50 млн руб. В отдельных случаях перестрахование будет осуществляться только на базе специального акцепта. Линейные объекты линий электропередачи и связи, трубопроводы, автомобильные и железные дороги. Лимит — 1 млрд руб., франшиза — 20 млн руб., собственное удержание — 100 млн руб. Базовый тариф для вышеперечисленных групп рисков — 1%. Офшорные риски, риски бурения и выхода скважин из-под контроля. Лимит — 100 млрд руб., франшиза — 250 млн руб., собственное удержание — 250 млн руб. Тариф определяется индивидуально, не ниже цен июля 2026 года. Непромышленные объекты, имущество физлиц, страхование животных и объектов товарной и экспозиционной аквакультуры. Лимит — 10 млрд руб., франшиза (для юрлиц) — 10 млн руб., собственное удержание — 300 млн руб. (или 3% от лимита). Свободная тарификация не ниже цен июля 2026 года.

В РНПК не ответили на запрос “Ъ”. В презентации отмечено, что предлагаемые тарифы позволяют лишь «незначительно сократить убыток» компании и «не отражают реальных ожидаемых убытков». Впрочем, в первую очередь концепция направлена на «обеспечение доступности и непрерывности предоставляемой перестраховочной защиты для стратегических отраслей экономики». Для самой РНПК это означает переход к системному портфельному управлению и попытку защитить собственный капитал от аккумуляции убытков при масштабных инцидентах, считает советник практики страхования МЭФ Legal Иван Рыбаков.

РНПК является ключевым держателем общей емкости российского рынка перестрахования рисков терроризма и диверсии, включая ущерб от БПЛА. В конце июля компания отмечала, что суммарная ответственность по таким рискам превышает 8 трлн руб. Рост частоты и тяжести убытков по таким рискам привел «к отрицательному финансовому результату» за первую половину 2026 года. Сформированные резервы под будущие выплаты по заявленным событиям с начала года превысили 100 млрд руб.

По словам участников рынка, новая концепция значительно меняет этот сегмент страхования. РНПК, как и большая часть рынка, уже понесла существенные потери от атак БПЛА и «пытается добавить элемент управляемости экономической справедливости в текущую ситуацию», считает господин Медведев. «Мы видим массовый отказ страховщиков от убыточных сегментов. Фактически РНПК пытается закрыть этот пробел и дать возможность клиентам приобрести покрытие от терроризма даже в отраслях, где убыточность составляет тысячи процентов»,— отмечает заместитель гендиректора страхового брокера «А.Р.С. Консалтинг» Илья Лобанов.

Однако новая концепция содержит более жесткие условия страхования отраслей повышенной степени риска по сравнению с ранее действовавшими, считают участники рынка. «Страхование станет дороже, емкости — менее доступными, а франшизы — более высокими, при этом единые условия для всех страховщиков сделают страховой рынок более прозрачным и понятным»,— считает главный специалист отдела страхования имущества брокера Remind Вардан Хачатрян. Отсутствие покрытия простоя бизнеса и обязательное наличие крупных франшиз означают, что «значительную часть финансовых потерь крупным холдингам придется нести самостоятельно», отмечает господин Рыбаков.

Юлия Пославская