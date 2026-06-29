В Орловской области хотят продавать бензин по номерам машин

Власти региона намерены с ближайших выходных организовать отпуск бензина на АЗС «Роснефти» и «Газпрома» по последним цифрам госномеров автомобилей. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы региона, окончательное решение примут на заседании оперативного штаба в среду. Если оно будет утверждено, новый порядок начнет действовать уже с субботы (4 июля).

Согласно схеме, в субботу заправиться смогут автомобили с номерами, оканчивающимися на 0 и 1, в воскресенье — на 2 и 3, и так далее — по дням недели. На одну машину будут отпускать не более 50 л топлива.

Для автомобилей из других регионов в Орле определят три АЗС, где будет осуществляться отпуск бензина. На сельских заправках власти организуют отдельные линии для жителей Орловской области. При этом для транспорта экстренных, специальных и служб действует право внеочередной заправки.

После стабилизации ситуации ограничения хотят отменить. «Та информационная кампания, связанная с нанесением врагов ударов по НПЗ, приобрела свой традиционный для нашей действительности формат, когда люди посчитали, что это повод для того, чтобы закупиться впрок»,— считает господин Клычков.

По его словам, «идет борьба не с количеством бензина», а со спросом, который «превышает от 30 до 50%» традиционное потребление. Он добавил, что жители сообщают о перекупах, которые приобретают бензин на АЗС, а затем реализуют его в очередях или размещают объявления о продаже на интернет-площадках по цене до 150–300 руб. за литр. В связи с этим силовые органы начнут проводить рейды.

Андрей Клычков также напомнил о рисках хранения больших запасов бензина в гаражах и квартирах в условиях жаркой погоды.

Отдельные решения приняты для муниципалитетов, где отсутствуют АЗС «Роснефти» и «Газпрома». Так, жители Сосковского района смогут заправляться в Нарышкино, Дмитровского — в Комаричах Брянской области, расположенных примерно в 8 км от районного центра, а Шаблыкинского — в Хотынецком районе.

Власти также завершают разработку электронного сервиса, который позволит в режиме реального времени узнать, на каких АЗС имеется топливо и сколько автомобилей ожидают заправки в очереди. Обсуждался также запрет на продажу бензина жителям других регионов.

О проблемах с топливом в регионах Черноземья — в публикации «Запасы сходят на нефть»

Анна Швечикова