«Роснефть» ограничила продажу топлива в Воронеже и других регионах Черноземья

На автозаправочных станциях сети «Роснефть» в Воронежской области и остальных регионах Черноземья вновь установлены ограничения на отпуск топлива. Купить можно 30 литров бензина в один бак на заправках в городской черте и 50 литров — на трассе. Информацию «Ъ-Черноземье» подтвердили на горячей линии компании.