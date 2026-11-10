«Роснефть» ограничила продажу топлива в Воронеже и других регионах Черноземья
Ограничения на продажу бензина установлены на заправках «Роснефти» в Воронеже
На автозаправочных станциях сети «Роснефть» в Воронежской области и остальных регионах Черноземья вновь установлены ограничения на отпуск топлива. Купить можно 30 литров бензина в один бак на заправках в городской черте и 50 литров — на трассе. Информацию «Ъ-Черноземье» подтвердили на горячей линии компании.
Ограничение по реализации дизельного топлива составляет 50 литров в городе и на трассе. На скоростных колонках для грузового транспорта установлен лимит 200 литров.
«Ограничения установлены в целом по всем регионам»,— сообщила оператор горячей линии.
Причины введения лимитов и срок действия ограничительных мер оператор не назвала.
В конце октября в правительстве Воронежской области заявили, что практически все сети автозаправочных станций в регионе сняли ограничения при продаже автомобильного топлива.
«Практически все федеральные поставщики, как до этого и региональные, отказались от ограничений при покупке топлива в один бак или в специальную тару. Участники рынка пока характеризуют ситуацию с наличием популярных видов топлива как напряженную, но с позитивными трендами»,— отметили тогда в облправительстве.
Ранее ограничения на АЗС сети «Роснефть» в Воронежской области и других регионах Черноземья вводили в июне этого года. Лимит тогда также составлял 30 литров.
Накануне, 9 ноября, «Ъ-Черноземье» также сообщал, что бензин в Воронежской области вновь стал самым дорогим в Центральной России.