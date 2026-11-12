Лишится ли Дженсен Хуанг поста главы Nvidia?

Не помогли Хуангу и тесные отношения с президентом США Дональдом Трампом. Он называл главу Nvidia достойным человеком и даже поддержал ослабление ограничений на экспорт чипов в Китай. Как выяснила газета, американские чиновники еще в прошлом году подозревали предполагаемую любовницу Хуанга в шпионаже, однако это не помешало ему сохранить влияние в Белом доме. Впрочем, теперь его увольнение выглядит почти решенным вопросом. Пользователи Polymarket оценивают вероятность отставки в 85%.