Лишится ли Дженсен Хуанг поста главы Nvidia?
Обзор зарубежной прессы
Совет директоров Nvidia готовится отправить в отставку генерального директора компании Дженсена Хуанга. Об этом пишет The Wall Street Journal. Причиной стал скандал вокруг его внебрачной связи с женщиной, которую американские спецслужбы подозревают в работе на Китай. Основатель Nvidia признался в измене 8 октября. Руководство тогда поддержало гендиректора, однако теперь СМИ пишут, что консультанты уже подбирают кандидатов на замену Хуангу, а к списку его любовниц теперь причисляют еще и подчиненную. На фоне сообщений о возможной отставке акции Nvidia упали более чем на 8%, передает Reuters. С момента начала расследования рыночная стоимость компании сократилась на $600 млрд. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
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The Wall Street Journal напоминает, что Дженсен Хуанг возглавляет Nvidia с момента ее основания в 1993 году. За это время он превратил производителя видеокарт в одного из главных поставщиков чипов для искусственного интеллекта. Руководство компании всегда выражало доверие гендиректору, однако новые подробности усилили давление со стороны инвесторов и американских властей.
Не помогли Хуангу и тесные отношения с президентом США Дональдом Трампом. Он называл главу Nvidia достойным человеком и даже поддержал ослабление ограничений на экспорт чипов в Китай. Как выяснила газета, американские чиновники еще в прошлом году подозревали предполагаемую любовницу Хуанга в шпионаже, однако это не помешало ему сохранить влияние в Белом доме. Впрочем, теперь его увольнение выглядит почти решенным вопросом. Пользователи Polymarket оценивают вероятность отставки в 85%.
Как напоминает CNN, расследование началось после сообщений о связи Хуанга с Элис Хуанг. Она руководит сингапурской компанией Megaspeed, крупным покупателем чипов Nvidia. Власти США подозревают, что компания могла передавать американские технологии в Китай в обход экспортных ограничений. Пекин отвергает обвинения.
Совет директоров Nvidia уже привлек известную юридическую фирму, чтобы выяснить, не стал ли руководитель компании объектом иностранной операции. Параллельно проверку ведет Министерство юстиции США, а конгрессмены требуют от Хуанга объяснений.
Положение Хуанга осложнилось после сообщений о еще одной внебрачной связи, на этот раз с подчиненной, вице-президентом Nvidia по здравоохранению Кимберли Пауэлл, пишет The New York Times со ссылкой на пятерых сотрудников компании. По их словам, во время корпоративной конференции в марте пару заметили в отеле. Очевидец даже снял их на видео, однако сотрудники службы безопасности якобы заставили его подписать соглашение о неразглашении. Как отмечает издание, отношения с подчиненной могут нарушать корпоративные правила о конфликте интересов. Сам Хуанг отказался обсуждать эту историю с журналистами.
По данным Reuters, главная проблема в том, что у Nvidia нет очевидного преемника: Хуанг был единственным руководителем и лично контролировал ключевые направления бизнеса. Однако совет директоров уже начал поиск кандидатов и даже привлек для этого внешних консультантов. Аналитики считают, что временное управление передадут финансовому директору Колетт Кресс, которая занимает свой пост более десяти лет. А среди претендентов на постоянное руководство участники рынка выделяют Иэна Бака, отвечающего за бизнес Nvidia в сфере дата-центров.
Тем временем Илон Маск заявил, что готов нанять Дженсена Хуанга. В комментарии под постом пользователя в соцсети X миллиардер написал, что счел бы это за честь.