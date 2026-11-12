Шадаев заявил о близости предела для расширения «белого списка»

Как сообщали в Минцифры, «белый список» формируется из популярных интернет-ресурсов на территории России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти и по согласованию с ведомствами, которые отвечают за обеспечение безопасности. Сейчас в список входят, например, сервисы «Яндекса», «Авито», Ozon, «Госуслуги», СБП и другие.