Шадаев заявил о близости предела для расширения «белого списка»
Минцифры России включило в «белый список» ресурсов, доступных при отключениях мобильного интернета, более 900 сервисов. Почти достигнут технический предел для его расширения, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.
«Надо понимать, что есть, естественно, у нас ограничения на "белый список", он не может быть бесконечным. Здесь есть технические ограничения для операторов связи»,— сказал Максут Шадаев во время выступления на CNews Forum 2026 (цитата по «Интерфаксу»).
Как сообщали в Минцифры, «белый список» формируется из популярных интернет-ресурсов на территории России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти и по согласованию с ведомствами, которые отвечают за обеспечение безопасности. Сейчас в список входят, например, сервисы «Яндекса», «Авито», Ozon, «Госуслуги», СБП и другие.