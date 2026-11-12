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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
МирПереговоры

Ушаков встретился с Уиткоффом и Кушнером перед их переговорами с Путиным

Помощник президента России Юрий Ушаков провел предварительные консультации со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом господин Ушаков сообщил журналистам, передает ТАСС. В ближайшее время американские переговорщики должны встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Слева направо: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США Джаред Кушнер, помощник президента России Юрий Ушаков, 21 октября, Санкт-Петербург

Слева направо: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США Джаред Кушнер, помощник президента России Юрий Ушаков, 21 октября, Санкт-Петербург

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву утром 12 ноября. По словам Юрия Ушакова, темой переговоров станут вопросы, ведущие к урегулированию конфликта на Украине.
10-11 ноября в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры России, США и Украины. Главный итог встречи — договоренность провести новый обмен военнопленными между Россией и Украиной.
Украина. Отношения с Россией
Москва
Стив Уиткофф
США. Отношения с Россией