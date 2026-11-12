Ушаков встретился с Уиткоффом и Кушнером перед их переговорами с Путиным
Помощник президента России Юрий Ушаков провел предварительные консультации со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом господин Ушаков сообщил журналистам, передает ТАСС. В ближайшее время американские переговорщики должны встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
10-11 ноября в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры России, США и Украины. Главный итог встречи — договоренность провести новый обмен военнопленными между Россией и Украиной.