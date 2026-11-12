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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Медиа и Телеком

Глава Сбербанка допустил покупку игроков на рынке дата-центров

Сбербанк намерен укреплять позиции на рынке облачных технологий и будет стремиться занять лидирующие позиции среди провайдеров услуг искусственного интеллекта, заявил председатель правления кредитной организации Герман Греф. «Сбер», по его словам, не исключает приобретения игроков на рынке центров обработки данных (ЦОД).
Глава Сбербанка Герман Греф

Глава Сбербанка Герман Греф

Александр Миридонов / Коммерсантъ

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«Это необходимо для нашего бизнеса, и это необходимо для наших клиентов. И мы, конечно, хотим стать компанией номер один с точки зрения провайдера ИИ-услуг для наших клиентов»,— сказал господин Греф на выступлении в День инвестора (цитата по «Интерфаксу»). Для этого «Сбер» в том числе намерен строить свои дата-центры.
Аналитики Strategy Partners считают, что российский рынок ЦОДов растет ежегодно на 27%. Такими темпами, ожидают они, сегмент к 2030 году достигнет 737 млрд руб. За последние годы совокупный объем коммерческих мощностей дата-центров в России вырос почти вдвое — с 43 тыс. стойко-мест в 2019 году до 81 тыс. к концу 2024-го.
Рынок компьютеров и дата-центров
Сбербанк
Искусственный интеллект
Герман Греф