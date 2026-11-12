Глава Сбербанка допустил покупку игроков на рынке дата-центров

Сбербанк намерен укреплять позиции на рынке облачных технологий и будет стремиться занять лидирующие позиции среди провайдеров услуг искусственного интеллекта, заявил председатель правления кредитной организации Герман Греф. «Сбер», по его словам, не исключает приобретения игроков на рынке центров обработки данных (ЦОД).