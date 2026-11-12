Французский министр анонсировал новые санкции ЕС против России 16 ноября
Аддад: ЕС введет новые санкции против России 16 ноября
Евросоюз (ЕС) введет новые санкции против России 16 ноября. Об этом в эфире телеканала LCI сообщил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.
По словам министра, ограничения затронут 150 физлиц и 50 компаний. Большую часть санкций, уточнил он, предложила Франция. Господин Аддад заверил, что ЕС продолжит оказывать экономическое давление на Россию и поддерживать Украину, передает Reuters.
Накануне, по данным источников агентства, послы ЕС согласовали новые санкции против России. В основной список по украинскому конфликту предлагается включить 113 физлиц и компаний. За гибридную деятельность, в том числе информационное вмешательство, под санкции попадет еще 31 физическое и юридическое лицо. Кроме того, один человек или организация окажутся в черном списке из-за кибератак.
В октябре ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций. В перечень включили почти 1,6 тыс. физических и юридических лиц, по мнению ЕС, связанных с военно-промышленным комплексом России.