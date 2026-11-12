«Красное Сормово» оформило процентный заем на 7,3 млрд рублей
Нижегородская верфь «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) оформила процентный заем в размере 7,3 млрд руб., говорится в сообщении предприятия. Займодавец не раскрывается.
Заем предоставлен до 31 декабря 2028 г. Сумма займа оценивается в 18,1% стоимости активов верфи, которые по состоянию на 30 июня 2026 года оценивались в 40,2 млрд руб.
Как писал «Ъ-Приволжье», в ноябре судостроительный завод подписал контракт на строительство 10 сухогрузов стоимостью 1,4 млрд руб. Серия рассчитана до 31 июля 2028 года.
По итогам трех кварталов 2026 года убыток верфи увеличился по сравнению с девятью месяцами 2025 года в 1,6 раза — до 232,5 млн руб., выручка — на четверть (до 8,4 млрд руб.). Ранее сообщалось, что ОСК инвестирует 7,5 млрд руб. в первый этап модернизации завода, весь объем финансирования оценивается в 10 млрд руб.