«Красное Сормово» построит 10 сухогрузов за 14 млрд рублей
Нижегородская верфь «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) 5 ноября 2026 года заключила контракт на строительство десяти сухогрузов проекта 00115, говорится в сообщении предприятия. Сумма контракта составляет 14 млрд руб., заказчик не назван.
Серия универсальных сухогрузов рассчитана до 31 июля 2028 года. Первое судно должно быть сдано к 30 сентября 2027 года.
Как писал «Ъ-Приволжье», в сентябре 2026 года «Красное Сормово» запустило производство судов на унифицированной «Платформе № 1», которая позволит верфи строить до 20 судов в год.