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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Приволжье

«Красное Сормово» построит 10 сухогрузов за 14 млрд рублей

Нижегородская верфь «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) 5 ноября 2026 года заключила контракт на строительство десяти сухогрузов проекта 00115, говорится в сообщении предприятия. Сумма контракта составляет 14 млрд руб., заказчик не назван.

Роман Яровицын / Коммерсантъ

Серия универсальных сухогрузов рассчитана до 31 июля 2028 года. Первое судно должно быть сдано к 30 сентября 2027 года.
Как писал «Ъ-Приволжье», в сентябре 2026 года «Красное Сормово» запустило производство судов на унифицированной «Платформе № 1», которая позволит верфи строить до 20 судов в год.
Владимир Зубарев