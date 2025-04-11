ОСК направит 7,5 млрд рублей на первый этап модернизации «Красного Сормова»

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) инвестирует 7,5 млрд руб. в первый этап модернизации нижегородского судостроительного завода «Красное Сормово». Начало первого этапа запланировано на второй квартал 2025 года, он продлится несколько лет. Об этом стало известно по итогам рабочего визита на предприятие генерального директора ОСК Андрея Пучкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Во время этого визита была утверждена программа модернизации завода. Первый этап программы начнется во втором квартале 2025 года и займет несколько лет. Объем инвестиций определен в размере 7,5 млрд руб.

«"Красное Сормово" станет площадкой для реализации первого масштабного инвестиционного проекта ОСК. Мы рассчитываем, что увеличение мощностей и закупка современного оборудования позволят заводу перейти к массовому серийному выпуску судов в кратчайшие сроки»,— отметил Андрей Пучков.

На заводе планируется обновить парк технологического оборудования, провести капремонт и строительство новых объектов инфраструктуры. На вооружение предприятия поступят новый ледокольный буксир и современный крупнотоннажный плавкран. Также внимание будет уделено совершенствованию технологических процессов и внедрению цифровых методов производства.

Андрей Репин