Верфь «Красное Сормово» увеличила убыток в 1,6 раза
Убыток нижегородского судостроительного завода «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) по итогам трех кварталов 2026 года увеличился по сравнению с девятью месяцами 2025 года в 1,6 раза — до 232,5 млн руб. Об этом сообщается в отчетности предприятия.
Выручка верфи при этом сократилась более чем на четверть — до 8,4 млрд руб. Кредиторская задолженность за девять месяцев снизилась на 5,5% и составила 47,9 млрд руб., дебиторская — снизилась на 16,5%, до 29,4 млрд руб.
«Красное Сормово» строит сухогрузы RSD59, краболовы-процессоры и круизные лайнеры проекта «Карелия». Сейчас верфь переходит к массовому строительству судов на базе унифицированного решения «Платформа № 1». После модернизации завод планирует увеличить объем выпуска судов с шести до 20 в год.