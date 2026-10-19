Верфь «Красное Сормово» увеличила убыток в 1,6 раза

Выручка верфи при этом сократилась более чем на четверть — до 8,4 млрд руб. Кредиторская задолженность за девять месяцев снизилась на 5,5% и составила 47,9 млрд руб., дебиторская — снизилась на 16,5%, до 29,4 млрд руб.