На платформенный путь

На судостроительном заводе «Красное Сормово» (входит в «Объединенную судостроительную корпорацию») в Нижнем Новгороде стартовало производство сухогруза проекта KSD1, который создают на базе унифицированного решения «Платформа №1». Она позволит производить до 20 судов в год и приблизит ОСК к плану по увеличению доли серийного производства до 50%. Но загрузка предприятия будет зависеть и от платежеспособности спроса. ОСК работает с профильными госструктурами, чтобы их заказчики могли приобретать суда на базе льготного лизинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

На заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде начинают производство новой линейки судов: в торжественной обстановке начали резку металла для головного судна сухогруза проекта KSD1, создаваемого на базе унифицированного решения «Платформа № 1». Этот проект должен стать основой перехода российского судостроения от отдельных серий к массовому строительству семейства унифицированных грузовых судов типа «река-море».

Резку выполняют на новой лазерной линии, установленной в рамках инвестпрограммы по модернизации «Красного Сормова». Первый этап модернизации оценивается в 7,5 млрд руб., весь комплекс работ — в 10 млрд руб., рассказал генеральный директор ОСК Андрей Пучков. Он отметил, что модернизация позволит перейти к эффективному цифровому производству. Пока провели малую часть из запланированных мероприятий, но многие процессы уже запущены, основные изменения должны провести за два года.

Инвестиции направлены на создание производственной системы, способной выпускать до 20 судов в год на базе «Платформы № 1». По оценкам ОСК, платформенный подход может обеспечить снижение стоимости строительства более чем на 20%, уменьшить количество уникальных компонентов на 20% и сократить продолжительность строительства на 30%.

«Платформа №1» может использоваться для универсальных сухогрузов класса РС R2 (надстройка в корме), контейнеровозов класса РС R2 (надстройка в носу) и танкеров класса РС R2. Андрей Пучков пояснил, что до 70% оборудования и основных конструктивных решений должны быть реализованы на всех типах судов, меняться будет только та часть, которая связана с хранением и обслуживанием груза.

Для создания нового производства основные поставщики уже определены, по корпусной части полностью все законтрактовали, добавил гендиректор ОСК.

Стоимость первого судна оценивается в 1,4 млрд руб. Заказчика первой партии ОСК не раскрывает. Господин Пучков рассказал только, что есть твердый заказ на 10 судов и уже есть интерес к судам в таком корпусе еще примерно на 70 штук.

Первое судно ОСК планирует сдать в 2027 году. В горизонте двух-трех лет «Красное Сормово» сможет выпускать по 20 судов такого типа в год, но во многом загрузка будет определяться платежеспособностью спроса. «Крайне важен платежеспособный спрос. Мы работаем с профильными госструктурами, отвечающими за льготный лизинг и другие инструменты, чтобы обеспечить поддержку судовладельцев. В зависимости от того, как государство изыщет финансирование, будет определяться и объем выпуска. Со своей стороны мы готовимся к массовому выпуску», — подчеркнул руководитель корпорации.

Он напомнил, что в предыдущие десятилетия «Красное Сормово» выпускало до 40 судов в год. В 2026 году общая сдаточная программа ОСК составляет около 30 судов. В целом по корпорации пока много несерийной продукции. Главной задачей Андрей Пучков назвал переход к большей серийности: к 2036 году ее доля должна увеличиться с 30% до 50%.

Руководитель «Красного Сормова» Сергей Ляшенко рассказал, что сейчас на заводе перекраивают производственно-технологические потоки под платформенное решение — с постепенным освобождением цехов от производства судов проекта RSD59 их готовят к новой линейке. Полностью перестроить все производство рассчитывают в третьем квартале 2027 года.

На верфи также продолжается работа по винторулевым колонкам (ВРК) мощностью 1200 кВт под маркой «ОСК.Винтех». Они в будущем должны заменить импортные ВРК. Поставить их на производство и сертифицировать должны до конца 2027 года, рассказал руководитель «Красного Сормова».

Для оптимизации процессов предприятие задействует и роботов. В 2027 году планируют установить сварочный портал, который будет в автоматическом режиме варить днищевые секции. Через два года рассчитывают установить камеры очистки и окраски, чтобы продукция из корпусного цеха попадала на предсборку уже в готовом виде. Кроме того, завод вместе с НГТУ им. Р. Алексеева прорабатывает вопрос об изготовлении окрасочного робота для трюмов. За счет этого ожидается экономия на лесах и на ручном труде, добавил Сергей Ляшенко.

Всего на предприятии сейчас работают 3,9 тыс. человек, включая 1,86 тыс. основных производственных рабочих и 890 человек вспомогательного персонала. Директор отметил, что в 2025-м и 2026 годах завод привлек около 700 человек и «спылесосил» весь рынок труда. Для привлечения кадров ОСК по программе «Профессионалитет» взаимодействует с Сормовским техникумом, также завод организовал полноценное высшее образование вместе с НГПУ: первый курс уже отучился, в этом году набрали новый. «Рассчитываю, что мы будем развивать образование, чтобы из этих ребят формировать костяк как инженерных, так и управленческих кадров вдолгую. Надеюсь, что лет через 10 — 15 директор завода будет выпускником нашего политеха, который прошел обучение в наших цехах», — подытожил Сергей Ляшенко.

Ирина Швецова