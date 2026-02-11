«Цитадель права» дала трещину

В Екатеринбурге задержан действующий адвокат Алексей Рябцев. Ему и двум его подельникам предъявлены обвинения в подкупе свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ) по уголовному делу Андрея Шевнина, которого сейчас судят за изнасилование и убийство двух школьниц в 1994 году. Им грозит до семи лет лишения свободы.



Фото: Мария Шараева За подкуп свидетеля по уголовному делу Андрея Шевнина (на фото) задержали его адвоката

Фото: Мария Шараева

О задержании адвоката Алексея Рябцева и двух его подельников сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

«По версии следствия, в конце 2025 года они осуществили подкуп одного из свидетелей по уголовному делу о преступлениях прошлых лет, которое в настоящее время рассматривается судом. Подкуп был совершен с целью склонения свидетеля к даче ложных показаний в суде»,— говорится в сообщении СКР.

Там добавили, что в ближайшее время суд примет решение об избрании меры пресечения в отношении адвоката.

Алексей Рябцев представляет интересы предпринимателя Андрея Шевнина, задержанного в 2024 году вместе с Василием Кузнецовым по ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух лиц при отягчающих обстоятельствах) и по ст.17, ст. 102 УК РСФСР (пособничество в умышленном убийстве двух лиц при отягчающих обстоятельствах).

По версии следствия, с 16 на 17 октября 1994 года Андрей Шевнин и его дядя в квартире на ул. Начдива Онуфриева изнасиловали 13-летнюю школьницу. Опасаясь, что она расскажет о содеянном, насильники ее задушили. Затем попросили Василия Кузнецова привезти ее подругу, которая знала о том, что жертва уехала к Андрею Шевнину. Когда Кузнецов ее привез, девочку изнасиловали и убили. Подельники вывезли трупы школьниц в лес на берегу Чусовского озера и подожгли. Андрею Шевнину и Василию Кузнецову в 1994 году было по 18 лет.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, трупы «с явными признаками криминальной смерти» обнаружили рыбаки и сообщили о находке в Верх-Исетское РУВД (сейчас отдел полиции №9).

Раскрыть преступление удалось спустя 30 лет.

Уголовное дело Андрея Шевнина сейчас рассматривает Ленинский райсуд Екатеринбурга. Василий Кузнецов, по данным «Ъ-Урал», отправился на специальную военную операцию (СВО).

По предварительным данным, Алексей Рябцев был соучастником в передаче около 500 тыс. руб. взяткой свидетелю по уголовному делу Андрея Шевнина. Деньги предназначались для женщины, которой на момент совершения преступления было 14 лет. Предполагается, что она была жертвой сексуального насилия, но ее дело закрыли из-за истечения срока давности. За деньги свидетельница должна была сказать, что все было обоюдно.

Как сообщил руководитель четвертого отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Ярослав Кузвесов, обвинения в подкупе свидетеля предъявлены еще двум местным жителям. По данным «Ъ-Урал», это Михаил Шевнин и Елена Мирюгина. Первому суд назначил запрет определенных действий, второй — домашний арест. Предполагается, что именно они могли передать деньги свидетелю.

Всем троим инкриминируют ч. 4 ст. 309 УК РФ (подкуп свидетеля в целях дачи им ложных показаний, совершенный организованной группой). Им грозит до семи лет лишения свободы.

Алексей Рябцев — практикующий адвокат в Екатеринбурге со стажем работы более 25 лет. В частности, он защищал экс-главу администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Александра Бреденко, обвиняемого в получении взятки. Является председателем коллегии адвокатов Свердловской области «Цитадель права». «Профессионализм, добросовестное отношение к работе и настойчивость Алексея Владимировича помогают достигать нужных результатов: по уголовным делам, в которых он осуществлял защиту, неоднократно были вынесены оправдательные приговоры, в том числе два оправдательных приговора по обвинению в умышленном убийстве, кроме того, уголовные дела неоднократно были прекращены, в том числе по реабилитирующим основаниям»,— говорится на сайте «Цитадели права». На телефонные звонки в коллегии адвокатов не ответили.

Источник «Ъ-Урал» рассказал, что у Андрея Шевнина есть еще адвокаты, которое намерены добиваться оправдания клиента. По их мнению, по уголовному делу нет фактических свидетелей преступления, кроме ушедшего в зону СВО Василия Кузнецова.

Артем Путилов