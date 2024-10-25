Прошлое настигло через 30 лет

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал местных жителей Василия Кузнецова и Андрея Шевнина, обвиняемых в убийстве 13-летних девочек в 1994 году. По версии следствия, они спрятали трупы на берегу Чусовского озера. Изначально подозреваемых в двойном убийстве установить не удалось, несмотря на найденные улики. Спустя 30 лет сотрудники полиции задержали предполагаемых убийц: Василия Кузнецова — у него дома, Андрея Шевнина — в парке. Заседания по избранию меры пресечения проходили в закрытом режиме. Родственники и адвокаты обвиняемых от комментариев отказались.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избрание меры пресечения Андрею Шевнину заняло пять часов

Фото: Мария Шараева Избрание меры пресечения Андрею Шевнину заняло пять часов

Фото: Мария Шараева

События, которые легли в основу уголовного дела, произошли вечером 17 октября 1994 года. Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, двое местных жителей Василий Кузнецов и Андрей Шевнин, которым на тот момент было 18 лет, совершили убийство двух знакомых 13-летних девочек.

«После совершения убийства тела потерпевших с целью их сокрытия были вывезены на берег Чусовского озера в Екатеринбурге. С места происшествия фигуранты скрылись»,— говорится в сообщении.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, трупы «с явными признаками криминальной смерти» обнаружили рыбаки, которые сообщили о находке в Верх-Исетское РУВД (сейчас отдел полиции №9).

На первоначальном этапе расследования правоохранители не смогли установить подозреваемых в преступлении, несмотря на обнаруженные улики. По словам Валерия Горелых, выйти на Шевнина и Кузнецова удалось только спустя 30 лет — 23 октября. Василий Кузнецов был задержан у себя в квартире, а Андрей Шевнин— в парке при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии.

Полковник Горелых подчеркнул, что ранее подельники были неоднократно судимы, в том числе за половое сношение с несовершеннолетними (ст. 119 УК РСФСР) и незаконный оборот оружия (ст. 222 УК РФ).

«На данном этапе разбирательства этой жуткой криминальной истории рассказывать все подробности жестокой расправы середины 90-х нецелесообразно, дабы не навредить процессу неотвратимости наказания. Но к деталям мы обязательно вернемся»,— отметил полковник Горелых.

Избрание меры пресечения в отношении фигурантов проходило за закрытыми дверям в Ленинском районном суде Екатеринбурга. Адвокаты обвиняемых просили о мере пресечения, не связанной с арестом.

В частности, адвокат Шевнина настаивала на домашнем аресте, либо залоге. Адвокат рассказала суду, что у ее доверителя серьезные проблемы со здоровьем и ему требуется ежедневные медицинские процедуры, которые ему не смогут оказать в СИЗО. Следователь заявил ходатайство об аресте обвиняемого в связи с тем, что, по его мнению, он может скрыться от следствия.

Суд, выслушав мнение сторон, встал на сторону следствия, и отправил Василия Кузнецова и Андрея Шевнинав СИЗО до 22 декабря по ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух лиц при отягчающих обстоятельствах) и по ст.17, ст. 102 УК РСФСР (пособничество в умышленном убийстве двух лиц при отягчающих обстоятельствах).

Избрание меры пресечения в отношении Андрея Шевнина длилось в течение пяти часов. На его лице были множественные ссадины, а сам он хромал. Родственники пояснили, что при задержании правоохранители его избили. На вопрос судьи о том, понятна ли ему избранная мера пресечения, он ответил «нет» и попросил еще раз огласить решение.

Во время оглашения резолютивной части его супруга Наталья Шевнина плакала. Когда его вывели из зала заседаний, она сказала: «Дорогой, не волнуйся, мы рядом».

Сам обвиняемый оглядывался на родственников и выглядел потерянным. От общения с прессой он отказался, как и его адвокат.

Согласно сервису kartoteka.ru, Андрей Шевнин имеет бизнес в сфере покупки и продажи недвижимости.

Мария Шараева