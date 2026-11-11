Уиткофф и Путин встретятся в Москве в первой половине дня 12 ноября

Из-за этого на вторую половину дня будет перенесено заседание Совета по физкультуре и спорту при президенте России. «Мы пока не знаем итогов переговоров в Абу-Даби. Но что-то везут»,— ответил Юрий Ушаков на вопрос о том, планируется ли обсудить на встрече территориальные вопросы или гарантии безопасности.