Уиткофф и Путин встретятся в Москве в первой половине дня 12 ноября
Специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетят в Москву утром 12 ноября. В первой половине дня они встретятся с президентом России Владимиром Путиным, сообщил специальному корреспонденту «Ъ» Андрею Колесникову помощник главы государства Юрий Ушаков.
Из-за этого на вторую половину дня будет перенесено заседание Совета по физкультуре и спорту при президенте России. «Мы пока не знаем итогов переговоров в Абу-Даби. Но что-то везут»,— ответил Юрий Ушаков на вопрос о том, планируется ли обсудить на встрече территориальные вопросы или гарантии безопасности.
Сегодня завершился второй день переговоров делегаций России, Украины и США. Джаред Кушнер сказал, что США видят определенные возможности для продвижения вперед, а на встрече с российским президентом попытаются добиться дальнейшего прогресса по некоторым затронутым вопросам.