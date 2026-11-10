Украине придают широкий смысл

Неприемлемую для Москвы позицию европейцев прокомментировал накануне их новый участник, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. «Убеждены, что рано или поздно в столицах европейских государств дозреют до диалога на принципах равной и неделимой безопасности, прагматизма, взаимного учета интересов»,— заявил Сергей Рябков 9 ноября перед отлетом в Абу-Даби. По словам заместителя главы МИД РФ, с теми, кто будет готов к такому диалогу и сумеет отрешиться от попыток диктата, можно будет говорить о принципах мирного сосуществования внутри будущей евразийской архитектуры безопасности. При этом Сергей Рябков подчеркнул, что без учета интересов России и ее союзников достичь долгосрочной стабильности в Европе не получится.