Украине придают широкий смысл
На переговорах по Украине в Абу-Даби решают, как обеспечить безопасность для всех
Стартовавший 10 ноября новый раунд трехсторонних переговоров по украинскому кризису, на которых к России, Украине и США в Абу-Даби пытаются присоединиться представители ЕС и НАТО, возобновил попытки договориться об условиях завершения войны. Всплеск переговорной активности, инициированный администрацией США, позволяет обсудить за столом переговоров и на полях встречи в Абу-Даби сценарии урегулирования. Главным препятствием остается неготовность европейских союзников Киева учитывать и обсуждать интересы России во всеобъемлющей системе безопасности, которая могла бы стать фундаментом будущего долгосрочного мира в Европе.
Новый, четвертый раунд трехсторонних переговоров по украинскому кризису начался в Абу-Даби во вторник в 10:50 по московскому времени с открытой части, в ходе которой стороны обменялись краткими вступительными заявлениями.
«Мы надеемся, что сегодняшняя встреча в представительном составе — наша делегация стала больше и еще более профессиональной — позволит нам продвинуться на пути к миру в интересах народа России и народа Украины»,— обратился к участникам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, сразу обратив внимание на усиление переговорной команды Москвы фигурой заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова — дипломатического тяжеловеса, курирующего отношения с Западом и вопросы стратегической безопасности и стабильности.
«У нас были очень продуктивные дискуссии на протяжении последнего года, и особенно за последние два месяца, пока шла подготовка. У нас есть мандат от Зеленского обсуждать все темы»,— сообщил в своем вступительном слове глава украинской делегации, руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, который произнес свое обращение по-английски.
В дальнейшем, как рассказал в перерыве член российской делегации, начальник Главного управления Генерального штаба Игорь Костюков, делегации Москвы и Киева стали общаться в Абу-Даби на «великом русском языке». При этом место проведения закрытой части переговоров принимающая сторона не раскрыла, во избежание утечек соблюдая режим строгой секретности.
Новый раунд трехсторонних переговоров по украинскому кризису в Абу-Даби, возобновившихся после восьмимесячной паузы (предыдущий раунд состоялся в феврале этого года в Женеве), заметно отличается от трех раундов января—февраля этого года, не сумевших остановить эскалацию конфликта.
Перезапуск дипломатического процесса по Украине сопровождается стремлением всех сторон заметно расширить прежнюю повестку переговоров, на этот раз не ограничиваясь территориальным вопросом и условиями прекращения огня.
По замыслу инициаторов возобновления переговоров, подобная перенастройка переговорной повестки должна дать новый шанс на выход дипломатического процесса из тупика. «Украинское урегулирование, будучи критически важным вопросом, выступает лишь одним из пунктов этой масштабной дискуссии, подчиненной главной цели — созданию комплексной и неделимой архитектуры безопасности для всего континента»,— разъяснил агентству ТАСС дипломатический источник произошедшую смену акцентов и главные приоритеты переговоров по украинскому кризису на их нынешнем этапе.
Подтверждением того, что обсуждение украинского урегулирования на этот раз вышло далеко за рамки своей привычной повестки, стала высадка в Абу-Даби большого дипломатического десанта ЕС и НАТО.
Внушительная евроатлантическая команда не была допущена к трехсторонним переговорам в Абу-Даби из-за решительных возражений Москвы, но при этом и до начала переговоров, и уже после их открытия в течение всего первого дня встречи она не оставляла попыток повлиять на результат обсуждения и протащить за переговорный стол свою повестку путем общения в кулуарах с делегациями США и Украины.
Как сообщило издание Politico, главный европейский спонсор Украины Германия отправила в Абу-Даби советника канцлера ФРГ по внешнеполитическим вопросам Гюнтера Зауттера, который представляет страну в «евротройке» (Германия, Франция, Великобритания). Британская сторона командировала на переговоры советника премьера Энди Бёрнема по национальной безопасности Джонатана Пауэлла, который, как отмечает Politico, поддерживает «прочные отношения» со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.
От Италии в Абу-Даби отправился Фабрицио Саджио, советник премьера Мелони, от Франции — дипломатический советник президента Макрона Эмманюэль Бонн. Кроме того, Евросоюз в Абу-Даби представляют глава офиса председателя Еврокомиссии Бьорн Зайберт и главный советник по внешней политике председателя Совета ЕС Анна-Мария Бура.
Кроме того, как сообщил телеканал Euronews, руководство НАТО отправило в Абу-Даби главу офиса генсека альянса Марка Рютте Джеффри ван Леувена, который также выполняет функции его советника по стратегическим вопросам.
Обращает на себя внимание то, что не допущенная к трехсторонней встрече в Абу-Даби евроатлантическая команда значительно превосходит по своему численному составу каждую из трех делегаций за столом переговоров.
При этом и накануне, и уже в первый день переговоров европейские представители превзошли американских и российских участников по числу громких политических заявлений с оценками будущего украинского урегулирования.
Эти заявления изобилуют антироссийской риторикой, которая исключена за столом переговоров, и свидетельствуют о неготовности европейских союзников Киева выстраивать общую архитектуру континентальной безопасности вместе с Россией.
Как заявила 9 ноября на пресс-конференции в Бухаресте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз будет сопротивляться обсуждению новой архитектуры европейской безопасности до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня на Украине. По ее версии, только после этого могут начаться мирные переговоры, в которых должны будут участвовать ведущие страны ЕС и НАТО. Урсула фон дер Ляйен также выразила готовность удовлетворить просьбу президента Зеленского о «помощи на переговорах» в Абу-Даби.
Схожее заявление уже после начала переговоров сделал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. «Позиция Европы заключается в том, что никаких переговоров с Россией о будущем того, что называется "безопасностью в Европе", быть не может до тех пор, пока на Украине не будет заключено перемирие и не наступит мир»,— предупредил французский министр.
В отличие от европейцев, американская сторона не считает установление режима прекращения огня на Украине императивным условием продолжения переговорного процесса по установлению мира на Украине и выработке условий создания общеевропейской архитектуры безопасности.
«В ходе наших переговоров основное внимание будет уделено активизации консультаций, надежным каналам связи в кризисных ситуациях, обеспечению большей прозрачности в военной сфере и взаимным мерам по снижению рисков эскалации при полном уважении суверенитета и права всех государств на самостоятельное принятие решений»,— написал в соцсети X накануне встречи член американской делегации Джаред Кушнер.
«Важный элемент этого процесса — побудить все стороны к тому, чтобы они начали серьезно думать о том, что будет после войны. Мы надеемся, что обсуждение послевоенной безопасности, экономического восстановления и механизмов, которые требуются для предотвращения конфликта в будущем, позволит переключить внимание с ведения войны на создание основы для прочного мира»,— добавил он.
«В конечном счете достижение всеобъемлющего и прочного урегулирования также потребует прямого взаимодействия между Россией и нашими европейскими партнерами по более широким мерам безопасности, которые их затрагивают»,— резюмировал Кушнер.
Неприемлемую для Москвы позицию европейцев прокомментировал накануне их новый участник, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. «Убеждены, что рано или поздно в столицах европейских государств дозреют до диалога на принципах равной и неделимой безопасности, прагматизма, взаимного учета интересов»,— заявил Сергей Рябков 9 ноября перед отлетом в Абу-Даби. По словам заместителя главы МИД РФ, с теми, кто будет готов к такому диалогу и сумеет отрешиться от попыток диктата, можно будет говорить о принципах мирного сосуществования внутри будущей евразийской архитектуры безопасности. При этом Сергей Рябков подчеркнул, что без учета интересов России и ее союзников достичь долгосрочной стабильности в Европе не получится.