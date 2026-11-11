Как переговоры по Украине приводили к обмену пленными

2 июня 2025 года на втором раунде переговоров в Стамбуле стороны договорились об обмене по формуле «всех на всех» для двух категорий: тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных, а также солдат в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составлял до 1000 человек с каждой стороны.