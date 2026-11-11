Как переговоры по Украине приводили к обмену пленными
В ходе трех раундов прямых переговоров в Турции в 2025 году было заключено три соглашения об обмене пленными.
16 мая 2025 года первая трехсторонняя встреча в Стамбуле с участием делегаций России, Украины и США завершилась договоренностью об обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Крупнейший с начала конфликта обмен прошел на территории Белоруссии в три этапа с 23 по 25 мая.
2 июня 2025 года на втором раунде переговоров в Стамбуле стороны договорились об обмене по формуле «всех на всех» для двух категорий: тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных, а также солдат в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составлял до 1000 человек с каждой стороны.
23 июля 2025 года третий этап переговоров в Стамбуле также завершился договоренностью об обмене военнопленными — не менее чем по 1200 человек с каждой стороны.
5 февраля 2026 года на трехсторонних переговорах России, Украины и США в Абу-Даби (ОАЭ) стороны договорились об обмене 314 пленными. В тот же день прошел обмен по формуле «157 на 157» — первый за почти пять месяцев.
5 марта 2026 года на трехсторонней встрече в Женеве (Швейцария) была достигнута договоренность об обмене 500 военнопленных с каждой стороны. В тот же день стороны передали друг другу по 200 пленных, а на следующий день — еще по 300.