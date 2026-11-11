Премьера просят на выход
Депутаты Кнессета приведены к присяге и готовятся к коалиционным переговорам
Парламент Израиля (Кнессет) 26-го созыва, сформированный по итогам октябрьских выборов, был приведен к присяге в Иерусалиме 10 ноября. В ходе церемонии открытия первого заседания президент Ицхак Герцог призвал депутатов приложить максимум усилий, чтобы избежать досрочных выборов, которые могут начаться в случае тупика при формировании правящей коалиции. В свою очередь, выступая с трибуны, действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху дал понять, что будет препятствовать созданию коалиции без его участия, а именно этим сейчас и занимается израильская оппозиция.
В Иерусалиме был приведен к присяге Кнессет 26-го созыва, сформированный по итогам прошедших 27 октября парламентских выборов. В ходе торжественной церемонии, состоявшейся в зале пленарных заседаний, законодателям был зачитан текст присяги: «Я торжественно обязуюсь сохранять верность Государству Израиль и преданно исполнять свои обязанности в Кнессете». Затем каждый из 120 израильских депутатов, 46 из которых были избраны в первый раз, по очереди вставал со своего кресла и провозглашал: «Я обязуюсь».
Открывая первое заседание, Ицхак Герцог пожелал депутатам отработать весь положенный срок — четыре года. Это пожелание было связано с тем, что за последние 40 лет израильский парламент регулярно распускался досрочно из-за политических разногласий и распада коалиций. Исключением стал только Кнессет 25-го созыва, на мандат которого пришлись нападение «Хамаса» 7 октября 2023 года и операции в секторе Газа, Ливане, Сирии и Иране. «Почти 80% населения пришли на избирательные участки и избрали вас,— отметил президент Герцог, обращаясь к израильским депутатам.— Вы должны сделать все, чтобы избежать повторных выборов».
Президент Герцог подчеркнул, что перед Израилем по-прежнему стоят серьезные угрозы, в том числе со стороны Ирана. «Наряду с решительной и неустанной борьбой против тех, кто стремится причинить нам вред, мы должны выстраивать стабильные дипломатические отношения в регионе с нашими соседями, включая самых близких из них, и укреплять мирные соглашения с Египтом, Иорданией, Марокко, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном и даже расширять их,— заметил президент.— Мы должны укреплять наш союз с нашим величайшим другом, Соединенными Штатами».
Что касается США, то они готовы развивать отношения с Израилем, но ожидают, что депутаты нового созыва смогут создать правительство, в котором не было бы Биньямина Нетаньяху и его партии «Ликуд» или по крайней мере они не играли бы ведущей роли. Как рассказали источники американского издания Al-Monitor, администрация президента Дональда Трампа поддерживает постоянные контакты с оппозиционным лагерем, в частности, с командой лидера партии «Яшар» Гади Айзенкотом.
В Вашингтоне призывают его приложить все усилия, чтобы сместить действующего премьера, говорят источники.
По их словам, именно в Нетаньяху, настоявшем в феврале на операции против Ирана, Дональд Трамп видит одну из причин поражения Республиканской партии на выборах в Конгресс.
Сам Нетаньяху, выступая на первом заседании Кнессета, дал понять, что не отдаст власть без борьбы. Он призвал оппозиционный «Блок перемен», который по итогам выборов не набрал большинства в 120-местном Кнессете, как и правящий лагерь во главе с «Ликудом», создать правительство национального единства — то есть объединиться на основе взаимных политических уступок. «Перед лицом угроз мы должны сделать здесь, в этом зале, только одно: отложить в сторону все остальные соображения и создать правительство национального единства. Только оно сможет справиться с такими огромными вызовами»,— заметил господин Нетаньяху.
При этом действующий премьер не преминул сделать выпад против арабских партий, получивших рекордные 19 мест в парламенте.
Он обвинил их в желании создать исламистское образование «на руинах еврейского государства» и назвал альянс с ними опасным для существования Израиля. Во время этих комментариев зал пленарных заседаний демонстративно покинули некоторые оппозиционные депутаты.
Реагировать на выступление господина Нетаньяху пришлось и Гади Айзенкоту, который отменил запланированные на 11 ноября переговоры с «Ликудом», где должен был обсуждаться вариант создания правительства национального единства. «Речь Нетаньяху стала очередным проявлением пренебрежения государственными институтами и традициями»,— пояснила в своем заявлении пресс-служба Гади Айзенкота и добавила, что действующий премьер-министр «не хочет единства».
Впрочем, следует заметить, что Гади Айзенкот и так не планировал вступать в какую-либо сделку с действующим премьер-министром. Лидер оппозиции не раз подчеркивал, что рассчитывает создать собственное правительство на основе оппозиционного блока и внеблоковой поддержки арабских партий — РААМ и «Объединенный список».
Соратники лидера оппозиции во время первого заседания Кнессета уже представили серию законодательных инициатив, которые были обещаны электорату во время предвыборной кампании. В их числе — проект по созданию государственной комиссии, которая займется беспристрастным расследованием резни 7 октября, и закон об ограничении работы премьер-министра восемью годами. Оппозиция полагает, что пребывание Нетаньяху у власти, которое суммарно составило почти 20 лет, нанесло Израилю слишком большой ущерб.