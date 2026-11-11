Премьера просят на выход

Сам Нетаньяху, выступая на первом заседании Кнессета, дал понять, что не отдаст власть без борьбы. Он призвал оппозиционный «Блок перемен», который по итогам выборов не набрал большинства в 120-местном Кнессете, как и правящий лагерь во главе с «Ликудом», создать правительство национального единства — то есть объединиться на основе взаимных политических уступок. «Перед лицом угроз мы должны сделать здесь, в этом зале, только одно: отложить в сторону все остальные соображения и создать правительство национального единства. Только оно сможет справиться с такими огромными вызовами»,— заметил господин Нетаньяху.