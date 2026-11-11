В Пакистане 11 полицейских погибли в перестрелке с боевиками

Инцидент произошел во время операции по борьбе с незаконной добычей золота в районе реки Инд. По словам полицейских, группировка «Фитна аль-Хаваридж» устроила засаду отряду и открыла огонь, что привело к перестрелке. В результате были убиты несколько боевиков. Также подожжены пять полицейских автомобилей.