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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Мир

В Пакистане 11 полицейских погибли в перестрелке с боевиками

Как минимум 11 полицейских убиты в результате перестрелки с боевиками в пакистанском городе Кохат. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные спасательной службы. Еще 12 сотрудников получили ранения, сообщает пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел во время операции по борьбе с незаконной добычей золота в районе реки Инд. По словам полицейских, группировка «Фитна аль-Хаваридж» устроила засаду отряду и открыла огонь, что привело к перестрелке. В результате были убиты несколько боевиков. Также подожжены пять полицейских автомобилей.
На место направлены дополнительные отряды полиции. Ведется преследование участников группировки. Советник губернатора провинции Хайбер-Пахтунхва, где и случилась перестрелка, также обвинила группировку в нападении. «Фитна аль-Хаваридж» — официальный термин, который власти Пакистана используют для обозначения группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП).