Армению лишили права голоса в ОДКБ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Армению лишили права голоса в организации Договора о коллективной безопасности. Такое решение приняли на сегодняшнем заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.
«Тема затрагивалась, было принято решение. В связи с тем, что Армения не выполняла свои обязательства уже несколько лет, руководствуясь уставом организации, было предложено и решено лишить Армению права голоса, а также права назначать своих представителей на ответственные должности в ОДКБ»,— процитировал Дмитрия Пескова журналист Life Александр Юнашев.
Во время пограничных конфликтов с Азербайджаном в 2021-2022 годах ОДКБ не предоставила военной поддержки Армении. «Наши интересы, связанные с ОДКБ, исчерпаны, мы больше не имеем интересов, связанных с ОДКБ»,— говорил 5 ноября этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян.