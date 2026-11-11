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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Мир

Армению лишили права голоса в ОДКБ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Армению лишили права голоса в организации Договора о коллективной безопасности. Такое решение приняли на сегодняшнем заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.

Александр Патрин / Коммерсантъ

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«Тема затрагивалась, было принято решение. В связи с тем, что Армения не выполняла свои обязательства уже несколько лет, руководствуясь уставом организации, было предложено и решено лишить Армению права голоса, а также права назначать своих представителей на ответственные должности в ОДКБ»,— процитировал Дмитрия Пескова журналист Life Александр Юнашев.
Во время пограничных конфликтов с Азербайджаном в 2021-2022 годах ОДКБ не предоставила военной поддержки Армении. «Наши интересы, связанные с ОДКБ, исчерпаны, мы больше не имеем интересов, связанных с ОДКБ»,— говорил 5 ноября этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Армения
ОДКБ
СССР