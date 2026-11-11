Армению лишили права голоса в ОДКБ

Во время пограничных конфликтов с Азербайджаном в 2021-2022 годах ОДКБ не предоставила военной поддержки Армении. «Наши интересы, связанные с ОДКБ, исчерпаны, мы больше не имеем интересов, связанных с ОДКБ»,— говорил 5 ноября этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян.