Все школы получили одинаковые сообщения, отличался только язык и названия стран и городов. В письмах утверждали, что внутри школьного здания заложена бомба «в пластиковом пакете», и предупреждали, что жертв будет много. Авторы угрожали «добить ножами» тех, кто выживет после взрывов. В письмах, полученных школами в Италии, говорилось, что бомба якобы заложена в двигатель автомобиля премьер-министра Джорджи Мелони. Подпись у всех писем была одинаковая: «Михаил Андропов, лиер Вилаята Мизогинистан».