Сотни школ в Европе получили сообщения о минировании
Школы в Великобритании, Ирландии и Италии получили электронные сообщения с угрозами и предупреждением о минировании. Как сообщает La Repubblica, власти Италии распорядились об эвакуации школьников. Британские и ирландские власти сочли угрозу ложной, сообщает BBC.
Все школы получили одинаковые сообщения, отличался только язык и названия стран и городов. В письмах утверждали, что внутри школьного здания заложена бомба «в пластиковом пакете», и предупреждали, что жертв будет много. Авторы угрожали «добить ножами» тех, кто выживет после взрывов. В письмах, полученных школами в Италии, говорилось, что бомба якобы заложена в двигатель автомобиля премьер-министра Джорджи Мелони. Подпись у всех писем была одинаковая: «Михаил Андропов, лиер Вилаята Мизогинистан».
В Италии после получения сообщений эвакуировали около 300 школ. Госпожа Мелони экстренно созвала совещание министров и глав разведки. Проверка минирования школ не выявила. Премьер заверила сограждан, что «нет никаких признаков реальной, конкретной опасности». Британские власти заявили, что «нет никакой необходимости эвакуировать школы или уводить детей с уроков исключительно на основании содержания этих электронных писем». Тем не менее несколько десятков школ сами приняли решение вывести детей из зданий на время проверки.
Аналогичные «минирования» школ в Великобритании и Ирландии произошли 19 октября. Тогда письма с угрозами были подписаны словами «Allahu Akbar». Бомб в зданиях также не обнаружили.