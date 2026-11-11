Свалку благоустроили посадкой
Бизнесмена отправили в колонию за хищение при рекультивации мусорного полигона
Как стало известно “Ъ”, в Белгороде к четырем с половиной годам колонии приговорен глава московской компании, которая занималась рекультивацией городской свалки стоимостью 1,5 млрд руб. При исполнении работ коммерсант похитил десятую часть выделенных из бюджета денег, применив более дешевые материалы. Осужденный полностью признал вину и заявил о готовности возместить причиненный ущерб. Его защита намерена обжаловать приговор в кассации.
Белгородский областной суд изменил приговор Свердловского районного суда владельцу зарегистрированного в Московской области ООО «Строительные технологии» Василию Болашову, который был признан виновным в мошенничестве и легализации преступных доходов (ст. 159 и 174.1 УК РФ). Согласно документам, которые есть в распоряжении “Ъ”, назначенные ему три года колонии-поселения заменены на четыре года и шесть месяцев колонии общего режима.
В основу уголовного дела господина Болашова легла судьба городской свалки в юго-западной части Белгорода, действовавшей с 1977 года. За более чем 40 лет на ней накопилось около 1,2 млн кубометров мусора, глубина свалочных масс местами выросла до 16 м. В конце 2022 года на объекте началась рекультивация, на которую из местного бюджета выделили почти 1,5 млрд руб. Контракт исполняла компания Василия Болашова. В итоге за год площадь полигона сократилась с 20,43 до 8,4 га. На нем появились современные коммуникации для системы накопления и очистки ливневых вод. На освободившейся части свалки создали зеленую зону. Весной 2025 года на тот момент губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков констатировал, что объект, который причинял вред экологии много лет, теперь безопасен.
Прошлой осенью сотрудники белгородских управлений ФСБ и МВД раскрыли факты хищения бюджетных денег при исполнении работ. По обвинению в мошенничестве и легализации преступных доходов был задержан и отправлен под домашний арест владелец компании-подрядчика Василий Болашов. Как установило следствие, предприниматель предоставлял акты о выполненных работах, содержащие заведомо ложные сведения о затратах и использованных материалах.
Так, муниципальный контракт предусматривал, что подрядчик будет использовать мел, песок, грунт и другие материалы, соответствующие требованиям качества, изложенным в ГОСТах. Однако по факту владелец компании приобретал их почти за бесценок и подделывал отчетные документы. Ущерб от его действий был оценен в 146 млн руб.
После задержания господин Болашов признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. При назначении наказания в виде трех лет колонии-поселения Свердловский райсуд изменил категорию преступлений предпринимателя на менее тяжкую, приняв во внимание отсутствие вредных экологических последствий от его действий.
С приговором не согласились ни обвинение, ни защита. По мнению прокуратуры, целью предпринимателя было хищение денег и их легализация, а не забота об экологической безопасности полигона, поэтому ему нельзя было менять категорию тяжести. Адвокат предпринимателя Руслан Лапшин, напротив, посчитал наказание излишне суровым и просил не лишать своего доверителя свободы, в том числе из-за намерения погасить ущерб. Рассмотрев доводы сторон, апелляционная инстанция согласилась с позицией обвинения. Осужденный был взят под стражу.
Руслан Лапшин сказал “Ъ”, что считает наказание неоправданно жестким.
По его мнению, с учетом совокупности смягчающих обстоятельств облсуд мог не менять приговор: «Болашов, несмотря на полное сотрудничество со следствием и частичную компенсацию ущерба, получил такое же наказание, как получают те, кто вообще свою вину не признает и ничего не компенсирует. Мы намерены обжаловать данное решение в суде кассационной инстанции».