Свалку благоустроили посадкой

В основу уголовного дела господина Болашова легла судьба городской свалки в юго-западной части Белгорода, действовавшей с 1977 года. За более чем 40 лет на ней накопилось около 1,2 млн кубометров мусора, глубина свалочных масс местами выросла до 16 м. В конце 2022 года на объекте началась рекультивация, на которую из местного бюджета выделили почти 1,5 млрд руб. Контракт исполняла компания Василия Болашова. В итоге за год площадь полигона сократилась с 20,43 до 8,4 га. На нем появились современные коммуникации для системы накопления и очистки ливневых вод. На освободившейся части свалки создали зеленую зону. Весной 2025 года на тот момент губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков констатировал, что объект, который причинял вред экологии много лет, теперь безопасен.