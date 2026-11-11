Звезда подскажет

Цифры за пять лет выросли почти вдвое, и это, пожалуй, главный сюжет. Когда Michelin только пришел в Дубай, на гастрокарте город скорее считался тренировочной площадкой для международных шефов с громкими именами. Сейчас пропорции сместились: в гиде 38 кухонь: от высокой гастрономии до демократичных кафе, и инспекторы смотрят не только на вывески. В двухзвездном списке — четыре ресторана. Один из них, Orfali Bros, местный проект братьев Орфали, который начинался как маленькая пекарня, а теперь стал самостоятельным проектом, ради которого стоит выехать в Дубай. Для региона это, если угодно, тектонический сдвиг: раньше ближневосточная кухня в гидах такого уровня существовала в категории этнических экспериментов, теперь же это площадка, воспитывающая мастеров и прививающая любовь к кухне региона даже тем, кто всегда был от нее далек.