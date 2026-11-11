Звезда подскажет
Гид Michelin раздал звезды и нашел первый ближневосточный ресторан с двумя
Пятое издание гида Michelin Dubai вышло предсказуемо торжественным, что логично сочетается с общей атмосферой города. Церемония прошла в Atlantis The Royal — отеле, который сам недавно обзавелся тремя ключами Michelin, так что место для объявления новых звезд выбрали с намеком. Главные новости короткие: Tresind Studio и FZN by Bjorn Frantzen удержали по три звезды, Orfali Bros стал первым в мире рестораном ближневосточной кухни, получившим две звезды, а гид впервые перевалил за сотню — 122 заведения против 69 в 2022-м.
Цифры за пять лет выросли почти вдвое, и это, пожалуй, главный сюжет. Когда Michelin только пришел в Дубай, на гастрокарте город скорее считался тренировочной площадкой для международных шефов с громкими именами. Сейчас пропорции сместились: в гиде 38 кухонь: от высокой гастрономии до демократичных кафе, и инспекторы смотрят не только на вывески. В двухзвездном списке — четыре ресторана. Один из них, Orfali Bros, местный проект братьев Орфали, который начинался как маленькая пекарня, а теперь стал самостоятельным проектом, ради которого стоит выехать в Дубай. Для региона это, если угодно, тектонический сдвиг: раньше ближневосточная кухня в гидах такого уровня существовала в категории этнических экспериментов, теперь же это площадка, воспитывающая мастеров и прививающая любовь к кухне региона даже тем, кто всегда был от нее далек.
С одной звездой — 14 ресторанов, из них 2 новичка. На объективность не претендуем, хочется откровенно порадоваться за соотечественников — Birch Арслана Бердиева открылся в DIFC в феврале 2025-го и продолжил историю петербургского проекта. Теперь у него есть звезда, и это, пожалуй, самый заметный российский след в гиде после DUO Gastrobar Дмитрия Блинова, чьи две точки в Dubai Hills и Creek Harbour удержали Bib Gourmand. KIGO — второй новичок с одной звездой, и его же сомелье Акинори Танигава взял награду за сервис.
Bib Gourmand, категория «качественно и не за все деньги мира», вырос до 22 позиций. Новые имена — Middle Child, S. E. A Bistrot, Three Bros и YUBI Dubai. Для тех, кто следит за дубайской гастрономией не по звездам, а по счетам, это, возможно, более полезная новость, чем весь трехзвездный список: Bib Gourmand — единственная категория, где инспекторы официально обещают, что ужин не потребует отдельного кредита.
Отдельно хочется отметить Row on 45, сохранивший за собой две звезды. Ресторан с гобеленами, барной стойкой из дорогого дерева, шампань-комнатой и библиотекой дарит гостям плейлист, состоящий из любимых (и по-хорошему запылившихся) британцев: Oasis, The Smiths, The Cure и все в таком духе. На вопрос, почему такой плейлист, шеф Джейсон Атертон отвечает прямо: «Это музыка, которую я люблю, поэтому я хочу делиться со своими гостями и ей тоже». В целом ДНК ресторана строится на том, что высокая кухня не должна быть претенциозной и слишком серьезной — в ней тоже должно быть комфортно. Мысль, которая подкупает не хуже безупречного меню.
Завершилась церемония вручением специальных наград. Молодым шефом года стал Реми Маркиньон из Ossiano, открытием года — WINDOW, а награду за сервис забрал KIGO, который в этом году вообще собрал неплохой урожай. Гвендаль Пулленек, международный директор гида, сформулировал общую мысль аккуратно: Дубай формирует собственную гастрономическую идентичность, оставаясь открытым к чужим традициям. Иссам Казим, глава Корпорации по туризму и коммерческому маркетингу Дубая, был более конкретен: по его словам, отрасль сохраняет высокие стандарты, а новые местные проекты «набирают силу и получают признание».
Рестораны становятся и одним из аргументов при выборе отеля. Хороший пример — два дубайских отеля: Atlantis, The Palm и Atlantis The Royal. Можно остановиться в одном, а на ужин отправиться — в другой и наоборот. В Atlantis, The Palm работают отмеченный звездой Michelin Hakkasan с современной кантонской кухней и Nobu, где японские техники сочетаются с перуанскими вкусами. В Atlantis The Royal — La Mar с перуанской кухней, Estiatorio Milos с греческими блюдами из рыбы и морепродуктов и Nobu by the Beach для неспешного обеда у бассейна.
Гастрономия в Дубае — не просто повод для туристических брошюр, а часть экономической стратегии: город вкладывается в ресторанную сцену так же, как в аэропорты и отели. Пятое издание гида со 122 ресторанами и 38 кухнями — это отчет о том, что вложения работают. И оттого интереснее следить, какие имена, направления и рестораны будут пополнять список. Динамика роста определенно работает: за пять лет — почти двукратный рост, первый ближневосточный ресторан с двумя звездами и два новых звездных имени. Для отдельного города на карте мира, так привыкшего к европейской кухне,— прекрасный старт.